Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη σε Ν. Μπένετ και Γ. Λαπίντ για το σχηματισμό κυβέρνησης

Συγχαρητήρια προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, έδωσε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «θα συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειές μας με στόχο να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά».

Όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, «η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ήδη επιτύχει πολλά μαζί».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Congratulations to Prime Minister @naftalibennett and Alternate Prime Minister @yairlapid on forming a new government in Israel. Greece and Israel have already accomplished much together; we will continue our joint efforts with the aim to reach even greater heights.