Συγχαρητήρια Κατ. Σακελλαροπούλου στη νέα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τη νέα Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Τα πιο ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην Ρομπέρτα Μετσόλα για την εκλογή της ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νεότερη ευρωβουλευτής επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο για να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες προκλήσεις της εποχής μας».

My most sincere congratulations to @RobertaMetsola on her election as @EP_President, the youngest MEP to head the European Parliament. I wish her all the best in meeting the numerous challenges of our times.