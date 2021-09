Συγχαρητήρια Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων ΕΕ σε Στυλιανίδη

Με μία ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα Social Media ο επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς, έστειλε τις θερμότερες ευχές του στον νέο υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη.

Warm congratulations to @StylianidesEU for your appointment. Wishing you every success on the road ahead and looking forward to our cooperation. #Greece has been a key partner to the Union Civil Protection Mechanism.#EUCivPro 🇪🇺🤝🇬🇷 https://t.co/QjyClZvAhm