Συγχαρητήρια Bέμπερ, Μοσκοβισί και Φέρχοφσταντ στον Κυρ. Μητσοτάκη

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για τη νίκη στις εθνικές εκλογές απέστειλε ο πρόεδρος της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, μέσω Twitter.

«Συγχαρητήρια στη ΝΔ και στον Κυρ. Μητσοτάκη για τη μεγάλη εκλογική νίκη. Η Ελλάδα εισέρχεται από σήμερα σε μία νέα εποχή», έγραψε.

Συγχαρητήρια απέστειλε και ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, ευχαριστώντας τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ευχαριστούμε τον Αλ. Τσίπρα, ο οποίος έκανε πολλά για τη χώρα του και την Ευρώπη, και συγχαίρουμε και ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιτυχία στον Κυρ. Μητσοτάκη σε σχέση με την προσπάθειά του να στήσει την ελληνική οικονομία ξανά στα πόδια της. Η Κομισιόν θα στέκεται πάντα στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών», σημείωσε μέσω Twitter.

Thanks to @tsipras_eu who has done a lot for his country and for Europe, congratulations and best of luck to @kmitsotakis in pursuing the job of getting the Greek economy back on its feet. The @EU_Commission will always be at the side of the Greek people.