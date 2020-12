Στροφή στα ΙΧ έφερε η Covid-19, ενώ η ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος

Πάνω από 5.000 οδηγοί από 22 χώρες σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν στη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Ipsos για λογαριασμό της μεγάλης εταιρίας μισθώσεων αυτοκινήτων LeasePlan. Ήδη στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο μέρος της έρευνας, η ενότητα “New Normal” (Νέα Κανονικότητα), η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της ετήσιας έρευνα κοινής γνώμης Mobility Insights Report και αξιολογεί τον αντίκτυπο της Covid-19 στις συνήθειες κινητικότητας σε όλο τον κόσμο.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην πλειονότητά τους οι οδηγοί προτιμούν την ασφάλεια και την άνεση του αυτοκινήτου τους από τις δημόσιες συγκοινωνίες. Φαίνεται, επίσης, ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς επιθυμούν να στραφούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας) ώστε όχι μόνο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να βοηθήσουν ταυτόχρονα στη βελτίωση τη ποιότητας του αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι των πόλεων. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι μια θετική «παρενέργεια» του Covid-19, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα της πανδημίας, υπήρξε η μείωση της τοπικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα.

Στην Ελλάδα τώρα, η έρευνα δείχνει ότι σε σχέση με την αρχή της πανδημίας, οι Έλληνες οδηγοί, σε ποσοστό 78% δεν είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ σε ποσοστό 86% θα προτιμήσουν το ΙΧ αυτοκίνητό τους για τις μετακινήσεις τους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι Έλληνες (89%) συνειδητοποίησαν, λόγω της Covid-19, την ασφάλεια και την άνεση που τους προσφέρει η χρήση του δικού τους αυτοκινήτου. Το γεγονός τώρα, ότι το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να αγοράσει ή να μισθώσει ένα νέο αυτοκίνητο τα επόμενα 5 χρόνια, εξηγεί τις προβλέψεις για άμεση ανάκαμψη της αγοράς αυτοκινήτου από τον επόμενο κιόλας χρόνο.

Σημειώνουμε κατά μέσον όρο, στο σύνολο των χωρών που κάλυψε η έρευνα το ποσοστό αυτών που επιθυμούν την αγορά ενός είναι πιο χαμηλό – φτάνει το 57%.

Ένα άλλο στοιχείο της έρευνας, που θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί ως θετική «παρενέργεια» της Covid-19, είναι το ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες που ρωτήθηκαν (65%) απάντησαν ότι, από την έναρξη της πανδημίας και μετά, αξιολογούν πιο σοβαρά την κλιματική αλλαγή ως παγκόσμια απειλή. Ενώ, λογική συνέπεια αυτού του ευρήματος αποτελεί το ότι ένα επίσης αρκετά μεγάλο ποσοστό (63%) των ερωτηθέντων είναι πιθανό να επιλέξει ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα (δηλαδή όχημα μηδενικών εκπομπών ρύπων) στο μέλλον για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας.

Τέλος, τα διαδοχικά lockdown και το κλείσιμο του λιανεμπορίου λόγω της πανδημίας, αλλά και η ανάγκη λήψης μέτρων προσωπικής προστασίας, έστρεψαν τους καταναλωτές προς τις διαδικτυακές αγορές. Αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται και στις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες που σε ποσοστό 63% προτίθενται να πραγματοποιήσουν και να επιλέξουν παράδοση στο σπίτι για διακριτικές δαπάνες, όπως ρούχα και ηλεκτρικά είδη. Αυτό συνδέεται εμμέσως με την αγορά των επαγγελματικών οχημάτων, καθώς οι εταιρίες ταχυμεταφορών και ηλεκτρονικών πωλήσεων θα αναγκαστούν όχι μόνο να ανανεώσουν, αλλά και να ενισχύσουν το στόλο τους, τόσο για συμβατικά όσο και για ηλεκτρικά επαγγελματικά (Light Commercial Vehicles - LCV).

* Η LeasePlan Mobility Insights είναι μια ετήσια έρευνα για τη γνώμη του οδηγού πάνω στα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Ipsos. Ονομαζόταν επίσημα LeasePlan Mobility Monitor.

Η έρευνα διεξάγεται σε 22 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία , Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες

Η τρέχουσα έρευνα χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη: 1) Mobility in the New Normal (Η Κινητικότητα στη Νέα Κανονικότητα – αυτή στην οποία αναφερθήκαμε στο παρόν άρθρο), 2) EVs & Sustainability (Ηλεκτρικά Οχήματα και Βιωσιμότητα - Χειμώνας 2021) και 3) Car Data & Privacy (Τα δεδομένα των Αυτοκινήτων και η Ιδιωτικότητα - Άνοιξη 2021)