Στους «8» και της Βαρκελώνης ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Η σχεδόν μόνιμη εικόνα του Αλεξ Ντε Μινόρ κοντά στο φιλέ κόστισε αρχικά στον Στέφανο Τσιτσιπά κάποιους πόντους, όμως δεν τον έκανε να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του. Ο Ελληνας πρωταθλητής, μάλιστα, κατόρθωσε να νικήσει τον 22χρονο (και Νο25 στην παγκόσμια κατάταξη) Αυστραλό δίχως και πάλι να χάσει σετ, επικρατώντας την Πέμπτη (22/4) με 2-0 και φτάνοντας στον προημιτελικό του ATP 500 της Βαρκελώνης!

Ο «Τσίτσι» χρειάστηκε το μοναδικό μπρέικ του πρώτου σετ στο τέλος για να φτάσει στο 7-5 και το προβάδισμα σε 44΄. Παρά τα πρώτα (αρκετά) αβίαστα λάθη και κυρίως τα προβλήματα όταν ο Ντε Μινόρ ανέβαινε στο φιλέ, ο Ελληνας πρωταθλητής βρήκε δύο break points στο έκτο γκέιμ και κατόρθωσε να προηγηθεί. Γνώριζε πως αφού κατάφερε να πάρει το σετ παρά τα δύσκολα drop shots του αντιπάλου του, η συνέχεια του ματς ήταν στη δική του ευχέρεια.

Ωστόσο, ο Αυστραλός ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο σετ και με άμεσο μπρέικ πέτυχε το 1-0, πριν «εξαργυρώσει» το σερβίς του και φτάσει και στο 2-0, πάλι με πόντους κοντά στο φιλέ. Ο Τσιτσιπάς, όμως, απάντησε άμεσα, μείωσε και έκανε το δικό του μπρέικ για το 2-2, ενώ προσπέρασε και με 3-2 κρατώντας τον Ντε Μινόρ στην πίσω ζώνη του κορτ. Με νέο μπρέικ για το 5-3, ο Ελληνας τενίστας δεν είχε πρόβλημα να πάρει το ματς με 6-3, στο τέταρτο match point που βρήκε στο τελευταίο γκέιμ.

Σε μία ώρα και 24 λεπτά, ο Τσιτσιπάς πέτυχε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στον Αυστραλό και σημείωσε ένα σερί 13 νικηφόρων σετ που άρχισε στην κατάκτηση του τίτλου στο ATP Masters 1000 στο Μόντε Κάρλο. Παράλληλα, προκρίθηκε στους «8» και του έβδομου φετινού τουρνουά στο οποίο αγωνίζεται και μέσα στο 2021 έχει ρεκόρ 24 νικών σε 29 αγώνες!

