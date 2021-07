Στους 36 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Βέλγιο

Στους 36 ανέρχονται οι νεκροί στο Βέλγιο από τις πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές της Βαλλονίας. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 17 σοροί, ενώ περισσότεροι από 160 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Τουλάχιστον 1.100 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς υδροδότηση και 3.700 χωρίς πόσιμο νερό, σύμφωνα με το rtbf.

Dramatic #floods are affecting Germany and Belgium.



The EU Space Copernicus #Emergency Management Service has been activated for both countries.



Radar data from our Sentinel1 will be used to map flooded areas to support first responders.



Thoughts with those affected. pic.twitter.com/tvaKkXnjTc