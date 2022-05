Στον Τζ. Τσούνη τα social media του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Οι επίσημοι λογαριασμοί του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρασαν από τον Τζέφρι Πάιατ στον Τζορτζ Τσούνη (George J. Tsunis).

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον επίσημο λογαριασμό για τον επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George J. Tsunis. Συνεχίστε να ακολουθείτε τον νέο πρεσβευτή εδώ (στον λογαριασμό τoυ Αμερικανού πρέσβη στο Twitter) για ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του» αναφέρεται σε ανάρτηση στο λογαριασμό τού νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

We are pleased to announce this official account for the next U.S. Ambassador to Greece, George J. Tsunis. Please continue following the new Ambassador here for updates on his activities.