Στόλτενμπεργκ: Ο Ντ. Σασόλι ήταν ισχυρή φωνή για τη συνεργασία ΝΑΤΟ - ΕΕ

Ως ισχυρή φωνή για τη δημοκρατία και τη συνεργασία της Βορειοατλαντικής συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζει, στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε στη σχετική ανάρτησή του στο Twitter:

«Λυπήθηκα στο άκουσμα του θανάτου του Προέδρου του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, μιας ισχυρής φωνής για τη δημοκρατία και τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλη την οικογένεια της ΕΕ».

Saddened to hear of the death of @EP_President David Sassoli, a strong voice for democracy and #NATO-EU cooperation. My deepest condolences to his loved ones, the European Parliament and the whole EU family.