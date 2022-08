Στόλτενμπεργκ: Η Ουκρανία θα νικήσει, το ΝΑΤΟ σας στηρίζει

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επ' αφορμή της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του στο Twitter απότισε φόρο τιμής « στις γενναίες Ουκρανές γυναίκες και άνδρες που αγωνίζονται για την ελευθερία και τη χώρα τους» και καταλήγοντας τόνισε πως «Η Ουκρανία θα επικρατήσει!»

Αναλυτικά η ανάρτηση του στο Twitter



Την ημέρα της ανεξαρτησίας της #Ουκρανίας αποτίω φόρο τιμής στις γενναίες Ουκρανές γυναίκες και άνδρες που αγωνίζονται για την ελευθερία και τη χώρα τους. Το #ΝΑΤΟ υποστηρίζει την Ουκρανία από την ανεξαρτησία της και μπορείτε να συνεχίσετε να βασίζεστε στο ΝΑΤΟ για όσο χρόνο χρειαστεί. Η Ουκρανία θα επικρατήσει!

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m