Στόλτενμπεργκ: Η Ελλάδα έτοιμη να διαθέσει πλοία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαθέσει πλοία και μαζί με την Τουρκία επιδιώκει να συμβάλλει στην υλοποίηση συμφωνίας για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία, δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα εργασιών της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, ο γγ της συμμαχίας γνωστοποίησε ότι Σουηδία και Φινλανδία πρόκειται να υπογράψουν πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ την προσεχή Τρίτη. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε όλους τους συμμάχους, διαμήνυσε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αμέσως, τόνισε ο ίδιος, ενώ επισήμανε ότι οι δύο σκανδιναβικές χώρες έχουν κάθε δικαίωμα να εισέλθουν στη συμμαχία.

🔴 Join me LIVE for my press conference at the #NATOSummit



📍Madrid 🇪🇸#NATO | #OTANMadrid2022 https://t.co/Iky1N0kiEW