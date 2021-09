Στόλτενμπεργκ: Δεν θα δεχτούμε το Αφγανιστάν να λειτουργήσει ως καταφύγιο τρομοκρατών

To NATO και η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχτούν να λειτουργήσει το Αφγανιστάν ως καταφύγιο τρομοκρατών σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μετά την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας.

«Σας ευχαριστώ 'Αντονι Μπλίνκεν και Χάικο Μάας για τη σύγκληση της σημερινής υπουργικής συνάντησης για το Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ και ολόκληρη η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχτούν τη χώρα να λειτουργήσει ξανά ως ασφαλές καταφύγιο τρομοκρατών. Οι Ταλιμπάν πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφαλή διέλευση» ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe