Στόλτενμπεργκ: «Βαθιά συγκλονισμένος» από την «αποτρόπαιη» επίθεση κατά Άμπε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα «βαθιά συγκλονισμένος» από την «αποτρόπαιη» επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε και διαβεβαίωσε πως η συμμαχία, της οποίας το Τόκιο είναι στενός σύμμαχος, «βρίσκεται στο πλευρό» των Ιαπώνων και της κυβέρνησής τους.

«Βαθιά συγκλονισμένος από την αποτρόπαιη επίθεση εναντίον του Σίνζο Άμπε την ώρα που απευθυνόταν σε ψηφοφόρους. Οι σκέψεις μου στρέφονται σ' αυτόν και στην οικογένειά του. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό του λαού του στενού εταίρου μας, της Ιαπωνίας, και του πρωθυπουργού της Φουμίο Κισίντα», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

Deeply shocked by the heinous shooting of @AbeShinzo as he was addressing voters. My thoughts are with him and his family. #NATO stands with the people of our close partner #Japan and PM @kishida230.