Ουκρανία: Στόχος ρωσικών επιθέσεων πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί - Μήνυμα ΗΠΑ: Η Ρωσία απέτυχε

Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν σήμερα Δευτέρα στόχος επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν άγνωστο αριθμό θυμάτων, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση επικαλούμενη τον επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Ο Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές στρατιωτικές δυνάμεις της έπληξαν 56 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους, στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ενώ σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν εγκαταστάσεις στο διυλιστήριο και τη δεξαμενή πετρελαίου της Ουκρανίας στο Κρεμεντσούκ.

«Βλέπουν» ρωσική ήττα - Επιστρέφουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες

Πάντως, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σήμερα, μετά τη συνάντησή του, μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ουκρανούς αξιωματούχους στο Κίεβο, ότι η Ρωσία έχει αποτύχει στους στόχους της στην Ουκρανία.

«Όσον αφορά τους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας, η Ρωσία έχει ήδη αποτύχει και η Ουκρανία έχει ήδη πετύχει», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στην Πολωνία μετά την επιστροφή των δύο αξιωματούχων από τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες αντί για 90 λεπτά, σύμφωνα με το Reuters.

How #Ukraine welcomed the heads of the U.S. Department of State and the U.S. Department of Defense. pic.twitter.com/iVu8o6WZ1g