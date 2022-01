Στοχοποιεί ξανά το Nautical Geo η Άγκυρα αγνοώντας το αμερικανικό non paper

Επιστρέφει στην τακτική των εντάσεων επί του πεδίου η Άγκυρα καθώς βάζει και πάλι στο στόχαστρο το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo ,θέλοντας να επιβάλει και στην πράξη μονομερώς τα αυθαίρετα όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσαν NAVTEX την Πέμπτη (ΜΑ66-013/22) σύμφωνα με την οποία το Nautical Geo θα πραγματοποιήσει έρευνες από τις 14-21 Ιανουαρίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ νοτιοδυτικά του νησιού.

Η Τουρκία με δική της NAVTEX δηλώνει ότι η περιοχή αυτή εμπίπτει στην Τουρκική υφαλοκρηπίδα και επίσης την αρμοδιότητα για έκδοση NAVTEX σε όλη αυτή την περιοχή έχει ο σταθμός της Αττάλειας.

Η συγκεκριμένη περιοχή αφορά στο τμήμα εκείνο της ήδη οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΖ (Συμφωνία Κυπριακής Δημορκατίας Αιγύπτου 2003) το οποίο η Τουρκία διεκδικεί ως τουρκική υφαλοκρηπίδα με τη γνωστή θεωρία ότι η Κύπρος (όπως και όλα τα ελληνικά νησιά) δεν δικαιούνται θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών υδάτων της. Συνεπώς, όλη η υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, βάσει του Δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα πρέπει να διαμοιρασθεί μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, βάσει της μέσης γραμμής.

Το Nautical Geo μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονταν ακόμη στο λιμάνι της Λάρνακας.

Η Τουρκία έχει επιχειρήσει να εμποδίσει τις έρευνες του Nautical Geo και ανατολικά της Κρήτης όταν αυτό κινήθηκε εντός της ελληνικής ΑΟΖ όπως έχει οροθετηθεί με την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, αλλά και όταν το ερευνητικό σκάφος επιχείρησε και πάλι να κάνει έρευνες νοτιοδυτικά της Πάφου.

Το ερευνητικό σκάφος πραγματοποιεί έρευνες για την όδευση του αγωγού East Med, έργο που χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, αλλά πλέον και αυτή η υπόθεση έχει πάρει άλλες διαστάσεις μετά την επίσημη απόσυρση της στήριξης του έργου από τις ΗΠΑ.

Το περίφημο αμερικανικό non paper περιλάμβανε ειδική αναφορά στο Nautical Geo, στην προκλητική στάση της Τουρκίας στην περιοχή αλλά και για τη σκοπιμότητα συνέχισης των ερευνών:

«…έχουμε καταστήσει σαφές στην Τουρκία ότι οι ενέργειες της στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν εντάσεις. Το να στέλνει τουρκικά πολεμικά σκάφη να παρενοχλήσουν το Nautical Geo ενώ πραγματοποιεί ερευνητικές εργασίες επιτρεπτές από το Διεθνές Δίκαιο, είναι απαράδεκτο, προκλητικό και μη επιβοηθητικό αυξάνοντας την ένταση. Η διαπραγμάτευση με καλή πίστη με τους γείτονες είναι ο μοναδικός δρόμος για να προχωρήσουμε μπροστά.

Όμως είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι οι ερευνητικές εργασίες του Nautical Geo είναι αναγκαίες όταν οι κυβερνήσεις της περιοχής δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό σχέδιο αγωγού δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να επιχειρούν ερευνητικά πλοία για αγωγούς η καλώδια σε περιοχές που τώρα είναι υπό αμφισβήτηση. Η διακοπή στήριξης στον EMGP δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, σαν αποδοχή των θαλάσσιων διεκδικήσεων οποιασδήποτε χώρας, σε περιοχές που η τελική λύση δεν είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης.»

Ερμηνεύοντας τις αναφορές αυτές, συμπεραίνεται ότι οι ΗΠΑ θα αποδοκιμάσουν και τώρα μια ενδεχόμενη νέα παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους που κάνει εργασίες στο πλαίσιο του Διεθνούς Δίκαιου. Από την άλλη πλευρά η απόσυρση της στήριξης του East Med από την Ουάσιγκτον δεν σημαίνει ότι αυτομάτως το έργο θεωρείται «νεκρό» και η Κοινοπραξία που το διαχειρίζεται δεν θα συνεχίσει προγραμματισμένες εργασίες ώστε η ίδια να εξαντλήσει τις πιθανότητες κατασκευής του έργου.

Συνεπώς, η Ουάσιγκτον είναι δεσμευμένη με αυτό το ίδιο non paper με το οποίο απέσυρε τη στήριξη της στον αγωγό, να καταδικάσει κάθε παρέμβαση της Τουρκίας εναντίον του ερευνητικού σκάφους…

Η κυπριακη NAVTEX

ZCZC MA66



13 1400 UTC JAN 2022

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 013/22



S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL



EXECUTΕ OPERATIONS WITHIN EEZ OF



REPUBLIC OF CYPRUS FROM 14 UNTIL 21 JAN



2022 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING



COORDINATES:



34-20.635N, 031-26.407E

34-24.227N, 032-20.743E

34-20.107N, 032-20.634E

34-17.219N, 031-26.982E



ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR



DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED



MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 21 JAN 2022 23:00 UTC.





Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0045/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-01-2022 23:31)

TURNHOS N/W : 0045/22

MEDITERRANEAN SEA

1. THE AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. MA66-13/22 BY AN UNAUTHORIZED STATION IS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. NAVTEX NR. MA66-13/22 IS NULL AND VOID.

4. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN MA66-13/22 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960. TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. CANCEL THIS MESSAGE 212359Z JAN 22