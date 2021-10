Στο Ομάν ο Δένδιας - Με ποιους συναντήθηκε

Με τον πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ειδικών Οικονομικών και Ελεύθερων Ζωνών Αλί μπιν Μασούντ αλ Σουναϊντί (Ali bin Masoud Al Sunaidy) συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, που πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στο Ομάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζήτησαν για ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας στις επενδύσεις και το διμερές εμπόριο, με έμφαση στη ναυτιλία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Κύπριο πρέσβη στο Ομάν Ανδρέα Νικολαΐδη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ομάν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter.

