Στο λιμάνι του Πειραιά το αμερικανικό καταδρομικό USS San Jacinto

Στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Πειραιά, κατέπλευσε το αμερικανικό καταδρομικό USS San Jacinto, για την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ - Ελλάδας. Η διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων ΗΠΑ - Ευρώπης - Αφρικής, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστεί τους Έλληνες συμμάχους, όπως αναφέρει για ακόμα ένα θερμό καλωσόρισμα.

Thanks to our Greek Allies for another warm welcome!#USSSanJacinto arrived in Pireaus, Greece, to enhance 🇺🇸-🇬🇷 relations while the ship operates with the @USSHARRYSTRUMAN carrier strike group in the #USSixthFleet area of operations.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/BHdNNptD49