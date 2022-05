Στο Κίεβο ο Κόστα: Θα ενισχύσουμε την ανθρωπιστική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη

Στο Κίεβο βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα προκειμένου να τονίσει τη στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία.

Στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Λισαβόνα τίθεται απερίφραστα υπέρ της Ουκρανίας και ότι είναι προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση της ανθρωπιστικής, οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης της προς το Κίεβο.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι με τον Πορτογάλο ηγέτη συζήτησαν την «περαιτέρω αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία, το έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, την δίωξη των εγκληματιών πολέμου, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας».

I met with President @ZelenskyyUa today. #Portugal stands unequivocally with #Ukraine and we are committed to further deepen our humanitarian, financial and military support.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/szfmN9WZle