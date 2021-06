Στις φλόγες εργοστάσιο χημικών στο Ιλινόις - Εκκενώνονται σπίτια

Διαδοχικές εκρήξεις σημειώνονται στο μεγαλύτερο εργοστάσιο κατασκευής χημικών στις ΗΠΑ, στην πολιτεία του Ιλινόις, σύμφωνα με το CNN.

Η περιοχή έχει σκεπαστεί από πυκνούς καπνούς και αρκετά άτομα έχουν τραυματιστεί, την ώρα που οι αστυνομικές Αρχές έχουν ζητήσει εκκενώσεις σπιτιών.

Εβδομήντα υπάλληλοι εργάζονταν στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Για την ώρα, οι γιατροί έχουν συμβουλεύσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών να φορούν μάσκες όλη την ημέρα, για να προστατευθούν από τις χημικές ουσίες που αιωρούνται.

