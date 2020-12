Στις 3-5 Ιανουαρίου το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης

Στις 3-5 Ιανουαρίου του 2021 θα διεξαχθεί όπως κάθε χρόνο το ετήσιο meeting της AEA (American Economic Association) σε συνεργασία με την ASSA (Allied Social Science Associations) όπου θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες έρευνες και μελέτες στον τομέα των Οικονομικών παγκοσμίως. Η συμμετοχή επιστημόνων και κορυφαίων οικονομολόγων αναμένεται να ξεπεράσει τις 13.000 σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση που θα διαρκέσει 3 ημέρες με στόχο να προκύψουν σημαντικά επιτεύγματα για την οικονομία.

Η Αμερικάνικη Οικονομική Ένωση (American Economic Association), που ιδρύθηκε το 1885 και απαρτίζεται κυρίως από καθηγητές οικονομικών πανεπιστημίων, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος αφιερωμένος στη συζήτηση και τη δημοσίευση της οικονομικής έρευνας. Σήμερα η American Economic Association (ΑΕΑ) έχει περισσότερα από 20.000 μέλη, από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και τις συμβουλευτικές ομάδες μέσα από διαφορετικούς κλάδους και με πολύ-πολιτισμικό υπόβαθρο.

Σημαντική είναι η διάκριση για τους συγγραφείς, Παναγιώτη Πετράκη, Καθ. Οικονομικών του ΕΚΠΑ και Παντελή Κωστή, Οικονομολόγο – Διδάκτορα Οικονομικών, καθώς ένα κεφάλαιο από το βιβλίο “Policies for a Stronger Greek Economy. Actions for the Next Decade” (εκδ. Palgrave Macmillan) επιλέχθηκε για τα hot research topics του συνεδρίου. Το βιβλίο ανήκει σε μία σειρά συγγραμμάτων με τίτλο “The Political Economy of Greek Growth up to 2030”. Είναι το τρίτο στην σειρά, ενώ οι τίτλοι του πρώτου και του δεύτερου βιβλίου είναι “The New Political Economy of Greece up to 2030” και “The Evolution of the Greek Economy. Past Challenges and Future Approaches”, αντίστοιχα.

Το επιλεχθέν κεφάλαιο είναι το: Petrakis P.E., Kostis P.C. (2020) Policies for Dynamic Economic Growth: Medium and Long Term Policies, στο οποίο αναλύονται ορισμένοι τομείς πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: https://doi.org/10.1007/978-3-030-47079-1_6

Για να δείτε τα Hot Research Topics του ASSA 2021 πατήστε εδώ.