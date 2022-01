Στην Ουκρανία τα πρώτα φορτία αμερικανικού στρατιωτικού υλικού - Ρωσικοί S-400 στη Λευκορωσία

Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, με το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της έντονης ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Στην Ουκρανία έφτασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου τα πρώτα φορτία αμερικανικού στρατιωτικού υλικού συνολικού ύψους 200 εκατ. δολαρίων, ενώ ο ουκρανικός στρατός διεξάγει ασκήσεις κοντά στην Κριμαία.

Η αποστολή του αμερικανικού αμυντικού υλικού στο Κίεβο έρχεται μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω της έντονης ανησυχίας για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Η Ρωσία αρνείται πάντως κατηγορηματικά ότι προετοιμάζει στρατιωτική επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή αμερικανικής αμυντικής βοήθειας στο Κίεβο εγκρίθηκε από την Ουάσινγκτον τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια προς υποστήριξη των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη συνεχιζόμενη προσπάθειά τους να υπερασπίζονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο.

The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to

200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6