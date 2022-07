Βρετανία: Φυλλορροεί η κυβέρνηση Τζόνσον - Συνεχίζονται οι παραιτήσεις

αρχείου AP

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον καθώς συνεχίζονται οι παραιτήσεις μελών της κυβέρνησης . Μετά από μπαράζ παραιτήσεων υφυπουργών από το πρωί παραιτήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Τζο Τσορτσιλ και ο Υπουργός Οικονομικών Υπηρεσιών, Τζον Γκλεν, ένας από τους μακροβιότερους «Υπουργούς του City» στην ιστορία της Βρετανίας

«Δεν μπορώ πλέον να συμβιβάσω τη δέσμευσή μου στον ρόλο και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης στη συνεχιζόμενη ηγεσία σας στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκλεν στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Βρετανίας, ένας από τους σημαντικότερους φορολογικούς κλάδους της, αποκόπηκε σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση για να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα του City του Λονδίνου.

Ο Γκλεν, ο οποίος συχνά αστειευόταν ότι ήταν ο μακροβιότερος υπουργός του City στην ιστορία της Βρετανίας, διορίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2018. Έχει αναλάβει περισσότερες από 30 δημόσιες διαβουλεύσεις και αναθεωρήσεις σχετικά με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις μετά το Brexit.

Ο επίσης παραιτηθείς υπουργός Οικονομικών Σουνάκ επρόκειτο στις 19 Ιουλίου σε μια ομιλία του στο Mansion House in the City να θεσπίσει έναν νέο νόμο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να διευκολύνει τους κανόνες για τους ασφαλιστές, τις κεφαλαιαγορές και να ενθαρρύνει περισσότερες λιανικές επενδύσεις, εκμεταλλευόμενος τις «ελευθερίες» της Βρετανίας μετά το Brexit στη θέσπιση νέων κανονισμών.

Ο Γκλεν είπε την περασμένη εβδομάδα ότι το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη Βρετανία.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν είχε κανένα άμεσο σχόλιο σχετικά με το εάν τα σχέδια για τη θέσπιση ενός νέου νομοσχεδίου για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αυτόν τον μήνα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται υπό τον νέο υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας , Ναντίμ Ζαουχάι.

Στον χορό των παραιτήσεων μπήκε και η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βικτόρια Άτκινς σημειώνοντας ότι «αξίες όπως η ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, ο επαγγελματισμός πρέπει να έχουν σημασία για όλους μας. Παρακολουθώ με βασανιστική ανησυχία αυτές τις αξίες να διαλύονται υπό την ηγεσία σας»

BREAKING: MP for Louth and Horncastle in Lincolnshire, Victoria Atkins, resigns as Home Office minister.



In an Instagram post on the PM, she says: "I can no longer pirouette around our fractured values. We can and must be better than this."@ITVCentral pic.twitter.com/D75lHERiNF — Raheem Rashid (@RaheemRashid) July 6, 2022

Την παραίτηση του είχε ανακοινώσει πριν ο Ρόμπιν Γόλκερ, υφυπουργός Παιδείας ο οποίος κοινοποίησε την εξέλιξη μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Όπως επισημαίνει «Δυστυχώς τα τελευταία γεγονόταν έχουν καταστήσει ξεκάθαρο σ' εμένα ότι το μεγάλο μας κόμμα, το οποίο έχω στηρίξει όλη μου την ενήλικη ζωή, έχει διασπαστεί από τις βασικές του αποστολές από μια αδιάκοπη εστίαση σε θέματα που αφορούν την ηγεσία».

I have today offered my resignation from the Government & look forward to supporting @conservatives & campaigning for #Worcester from the backbenches, it has been a privilege to work to support our brilliant schools pic.twitter.com/giOm0wCArw — Robin Walker (@WalkerWorcester) July 6, 2022

Nωρίτερα, από την κυβέρνηση είχε αποχωρήσει και ο Γουίλ Κουίνς, επίσης Υφυπουργός Παιδείας.

Ο Βρετανός Υφυπουργός Παιδείας και υπουργός για τα παιδιά και τις οικογένειες, Γουίλ Κουίνς παραιτήθηκε την Τετάρτη, λέγοντας ότι φεύγει μετά από μια «ανακριβή» ενημέρωση σχετικά με το σκάνδαλο Πίντσερ.

«Σας ευχαριστώ που με συναντήσατε χθες το βράδυ και για την ειλικρινή σας συγγνώμη σχετικά με την ενημέρωση που έλαβα από τον αριθμό 10 (σ.σ της Ντάουνινγκ Στριτ) ενόψει της ενημέρωσης του Τύπου τη Δευτέρα, η οποία τώρα γνωρίζουμε ότι ήταν ανακριβής», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του προς τον Τζόνσον, την οποία δημοσίευσε στο Twitter.

«Με μεγάλη λύπη και απογοήτευση νιώθω ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ από τη θέση του υφυπουργού αρμόδιου για τα Παιδιά και τις Οικογένειες, καθώς δέχθηκα και επανέλαβα τις διαβεβαιώσεις αυτές καλή τη πίστει».

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p — Will Quince MP 🇬🇧 (@willquince) July 6, 2022

Ο Κουινς χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση υπογράμμιζε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν γνώριζε τις καταγγελίες στο πρόσωπο του βουλευτή του κόμματος Κρις Πίντσερ για σεξουαλική παρενόχληση ανδρών.

Η παραίτηση του Πίντσερ την περασμένη Πέμπτη προκάλεσε αλλαγή στο αφήγημα της Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με το τι ήξερε ο πρωθυπουργός για τη συμπεριφορά του βουλευτή και πότε το γνώριζε.

Η Ντάουνινγκ Στριτ παραδέχθηκε πως ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε τελικά ενημερωθεί το 2019 για τη διεξαγωγή έρευνας κατά του Συντηρητικού βουλευτή Κρις Πίντσερ, μετά από καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση ενώ ήταν Υφυπουργός Ευρώπης.

Τόσο ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείο, ωστόσο, όσο και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Μάικλ Έλις που κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή, υποστήριξαν πως ο κ. Τζόνσον είχε ξεχάσει τη συζήτηση εκείνη.

Αυτή η υπόθεση ήταν η αφορμή για την παραίτηση χθες Τρίτη των υπουργών Οικονομικών και Υγείας της Βρετανίας, σε μια εξέλιξη που φαντάζει χαριστική βολή για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Ο υπουργός Υγείας Σαγίντ Τζαβίντ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε δήλωση, λέγοντας ότι «δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με καλή πίστη», καθώς έχει χάσει την πίστη του στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνήσει προς το δημόσιο συμφέρον.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, ανακοίνωσε επίσης ότι παραιτείται.

Ο Ρίσι Σουνάκ στην επιστολή παραίτησης του αναφέρει ότι «το κοινό περιμένει δικαίως η κυβέρνηση να συμπεριφερθεί σωστά, αρμοδίως και σοβαρά». Και προσθέτει: «Πιστεύω για αυτά τα πρότυπα αξίζει να παλέψουμε και γι' αυτό παραιτούμαι».

Ο Σουνάκ προσθέτει ότι «η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις» ενώ αποκαλύπτει ότι «Κατά την προετοιμασία για την προτεινόμενη κοινή μας ομιλία για την οικονομία την επόμενη εβδομάδα, μου έγινε σαφές ότι οι προσεγγίσεις μας είναι θεμελιωδώς πολύ διαφορετικές». «Λυπάμαι που αποχωρώ από την κυβέρνηση, αλλά απρόθυμα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», καταλήγει.

Συνεχίζονται δε σήμερα και οι παραιτήσεις βουλευτών των Συντηρητικών.

Η Λώρα Τροτ, βουλευτής του κόμματος των Συτνηρητικών του Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκε από τον ρόλο της ως γραμματέας του τομέα των μεταφορών σήμερα.

«Η εμπιστοσύνη στην πολιτική είναι - και πρέπει πάντα να είναι- υπέρτατης σημασίας, αλλά δυστυχώς τους τελευταίους μήνες αυτή χάθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τρότ σε ανάρτηση της στο Facebook.

Την Τρίτη είχαν παραιτηθεί ακόμα έξι βουλευτές.

Στο μεταξύ ο νέος υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι δήλωσε σήμερα ότι την απόφαση για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα λάβει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Όταν ρωτήθηκε, αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο Ζαχάουι απάντησε στο LBC: "Ο πρωθυπουργός θα λάβει αυτή την απόφαση".