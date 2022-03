Στην Χερσώνα ο ρωσικός στρατός- Σφίγγει ο κλοιός σε Μαριούπολη, Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Βαντίμ Ντενισένκο. Ο Ντενισένκο, τόνισε ωστόσο πως σε κάθε περίπτωση οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης.

Την ίδια στιγμή ισχυρές εκρήξεις κατραγράφονται σε αεροπορική βάση στο Xάρκοβο.

Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια κατοικημένη ζώνη του Χαρκίβ (Χάρκοβο) στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πληροφορίες για ρωσική αεροκίνηση με αλεξιπτωτιστές, μεταδίδει η ΕΡΤ

Νωρίτερα ανελέητοι βομβαρδισμοί έπληξαν το Κίεβο. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές ένας από τους στόχους ήταν ο πύργος τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης με πέντε νεκρούς.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε στρατιωτική επίθεση κοντά στον πύργο Τηλεπικοινωνιών.

Το πλήγμα, το οποίο έρχεται την έκτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, «χτύπησε» εξοπλισμό στον πύργο, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, είπε το υπουργείο.

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την κατάπαυση πυρός, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών απέφερε ελάχιστη πρόοδο.

Πρέπει να σταματήσουμε τον εισβολέα το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε σήμερα συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ευχαρίστησε για την στήριξη.

Εντωμεταξύ, λίγο μετά την προειδοποίηση από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να εγκαταλείψουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα οι κάτοικοι διότι σχεδιάζει να εξαπολύσει «πλήγματα υψηλής ακρίβειας», ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο.

This is not an apocalypse, this is "liberators" have come😐 pic.twitter.com/8tnSgLScGX

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας αναφέρει ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση στον πύργο τηλεόρασης. Ανάμεσά τους δεν υπάρχουν εργαζόμενοι του πύργου, αλλά απλοί περαστικοί.

«Τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν θα λειτουργούν για λίγο», όμως τα «εφεδρικά» συστήματα θα επιτρέψουν σε ορισμένες τηλεοράσεις να αποκαταστήσουν σύντομα τη μετάδοση, πρόσθεσε το υπουργείο.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το υπουργείο Εσωτερικών δείχνει τον πύργο τυλιγμένο σε πυκνό γκρίζο καπνό. Η κύρια δομή του κτιρίου, ωστόσο, παρέμενε όρθια. Ο πύργος της τηλεόρασης βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 30.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941. Η τοποθεσία είναι ένας σημαντικός τόπος μνήμης.

«Αυτοί οι βάρβαροι σφαγιάζουν τα θύματα του Ολοκαυτώματος για δεύτερη φορά», κατήγγειλε στο Twitter ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ.

«Πλήγματα υψηλής ακρίβειας»

Nα εγκαταλείψουν άμεσα την ουκρανική πρωτεύουσα, διότι σχεδιάζει να εξαπολύσει «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» προειδοποίησε με ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο Tass. «Καλούμε τους Ουκρανούς πολίτες που έχουν εμπλακεί σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας με ευθύνη τον Ουκρανών εθνικιστών, καθώς επίσης και τους κατοίκους του Κίεβου που κατοικούν κοντά στους παραπάνω στόχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το μεσημέρι, το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» κατά της «κατά της «Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και του 72ου Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (PSO)» στο Κίεβο.

«Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που εμπλέκονται με τους Ουκρανούς εθνικιστές σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Τελευταία ενημέρωση: 21:07

Η Ρωσία έχει μπλοκάρει δύο ανεξάρτητους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης επειδή διαδίδουν «σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας διέταξε την εποπτεία των μέσων ενημέρωσης της χώρας να «περιορίσει την πρόσβαση» στο τηλεοπτικό κανάλι Dozhd, γνωστό και ως TVRain, και στο ραδιοφωνικό σταθμό Ekho Moskvy.

Τελευταία ενημέρωση: 20:48

Η Βρετανία ανακοίνωσε απόψε ότι επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα και οργανισμούς της Λευκορωσίας, με αφορμή τον ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα αυτή, διευκολύνοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν σε δύο αμυντικές βιομηχανίες και σε τέσσερις αξιωματούχους του αμυντικού τομέα, στους οποίους περιλαμβάνεται ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Λευκορωσίας και πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, υποστράτηγος Βίκτορ Γκούλεβιτς.

Τελευταία ενημέρωση: 20:38

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια «ιστορική στιγμή για την Ευρώπη που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Φλοράνς Παρλί, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη είτε θα τον αντιμετωπίσει, είτε θα εξαφανιστεί».

«Με τα ισχυρά μέτρα που ελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε ενότητα, το αντιμετωπίζουμκε και η Γαλλία θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ευρωπαϊκή δράση», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 20:15

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην πόλη της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το κτίριο της διοίκησης της πόλης, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Βαντίμ Ντενισένκο.

Τελευταία ενημέρωση 19:57

Nα αντιμετωπίσει τη χώρα του όπως και την Ουκρανία, χωρίς να περιμένει «να πληγεί από έναν πόλεμο», ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δείξτε στην Τουρκία την ίδια ευαισθησία που δείχνετε και στην Ουκρανία», είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα μαζί με την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

«Θα βάλετε την Τουρκία στην ατζέντα σας όταν θα υπάρξει πόλεμος εναντίον της;».

Τελευταία ενημέρωση 19:55

Στην απερίφραστη καταδίκη της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα απαιτώντας παράλληλα από το Κρεμλίνο να τερματίσει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στη χώρα. Καταδικάζει επίσης τον ρόλο που έχει παίξει στην επίθεση ο Λευκορώσος δικτάτορας Λουκασένκο.

Οι ευρωβουλευτές απορρίπτουν κατηγορηματικά τη ρωσική «ρητορική που υπαινίσσεται την πιθανή προσφυγή σε όπλα μαζικής καταστροφής». Παράλληλα, υπενθυμίζουν στη Ρωσία τις υποχρεώσεις της έναντι της διεθνούς κοινότητας και προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχει η πυρηνική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις - εταίρους.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 637 ψήφους υπέρ, 13 ψήφους κατά και 26 αποχές.

Τελευταία ενημέρωση 19:30

Πρέπει να σταματήσουμε τον εισβολέα το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε σήμερα συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ευχαρίστησε για την στήριξη.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!