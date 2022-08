Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποιεί, αύριο, Τρίτη 30 Αυγούστου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Όπως ανακοινώθηκε, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces αντιστρατήγου Osama Roshdy Askar.