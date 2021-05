Στη μπασκετική Αφρική και την ποδοσφαιρική Αγγλία... θα πουν και ένα τραγούδι

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν κοιτούν απλώς με θαυμασμό τους διάσημους μουσικούς, αλλά θα ήθελαν και να τους μοιάσουν. Ωστόσο, πολλοί από τους σταρ του πενταγράμμου έχουν τα δικά τους όνειρα για να ζήσουν μία «άλλη ζωή». Πολλοί τραγουδιστές έχουν εκφράσει το παιδικό όνειρό τους να γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Ειδικά στις Η.Π.Α., με τη διαρκή σύνδεση κυρίως του μπάσκετ με τη μουσική της ραπ, οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις και διακαείς πόθοι είναι συχνοί. Ενας ράπερ, πάντως, θα το τολμήσει... Ο J. Cole, σύμφωνα με αποκάλυψη του δημοσιογράφου Σαμς Τσαράνια, θα υπογράψει συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στη νέα Αφρικανική λίγκα που στηρίζει το ΝΒΑ, με την ομάδα των Ρουάντα Πάτριοτς!

Sources: American rap star J. Cole is signing a deal in the Basketball Africa League with Rwanda's Patriots B.B.C. J. Cole will play 3-to-6 games, the first of which on Sunday vs. Nigeria.