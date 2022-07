Στη «μαύρη λίστα» της Ρωσίας με τις μη φιλικές χώρες και η Ελλάδα

Tην Ελλάδα ενέταξε στη λίστα «των μη φιλικών» προς τη Ρωσία χωρών η Μόσχα. Η λίστα «εμπλουτίστηκε» επίσης με τη Δανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Κροατία.

Από εδώ και στο εξής η Ελλάδα έχει όριο 34 άτομα, η Δανία 20, η Σλοβακία 16, ενώ η Σλοβενία και η Κροατία δεν θα μπορούν να προσλάβουν καθόλου υπαλλήλους στις πρεσβείες και τα προξενεία τους.



Σύμφωνα με την ανάρτηση του επίμαχου διατάγματος από το ουκρανικό πρακτορείο Nexta, αυτό έχει ημερομηνία 20 Ιουλίου και υπογράφεται από τον Ρώσο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν.

#Russia expanded its list of "unfriendly countries". #Greece, #Denmark, #Slovenia, #Croatia, and #Slovakia were added to it.



A total of 48 countries are on this "black list". pic.twitter.com/q8clCfQv79