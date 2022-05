Στη Χάγη αύριο ο Δένδιας - Συνάντηση με εισαγγελέα Ποινικού Δικαστηρίου για Ουκρανία

Στη Χάγη μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος μεταξύ άλλων θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο και τον γενικό εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στον οποίο η Ελλάδα έχει στείλει πριν ένα μήνα και σχετική επιστολή όσον αφορά την έρευνα για τη διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (International Criminal Court-ICC) Πιότρ Χοφμάνσκι Θα ακολουθήσει συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τους αναπληρωτές εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Μάμε Μαντάιε Νίανγκ και Νάζατ Σαμίμ Καν.

Η Ελλάδα με την επιστολή της ζητάει από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να διερευνήσει τη διάπραξη εγκλημάτων στην Μαριούπολη και στα χωριά Σαρτανά και Βολνοβάκα, όπου στην αρχή του πολέμου υπήρχαν θύματα ομογενείς, όπως είχε σημειώσει και ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του.

«Θα συνεχίσουμε να θέτουμε επιτακτικά το ζήτημα της Μαριούπολης σε όλα τα fora και να υπογραμμίζουμε ότι η διάπραξη εγκλημάτων πολέμου θα πρέπει να ερευνηθεί ενδελεχώς», τονίζει ο κ. Δένδιας.

Ακολούθως θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου Τζόαν Ε. Ντόναχιου, καθώς και με τον γραμματέα του Διεθνούς Δικαστηρίου, Φιλίπ Γκοτιέ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW), πρέσβη Φερνάντο Άριας, ενώ θα συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας το οποίο του παραθέτει ο Ολλανδός ομόλογός του, Βόπκε Χούκστρα, με τον οποίο θα συζητήσουν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, τη συνεργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως αναφέρει και σχετική αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δυο υπουργών Εξωτερικών, της επισκέψεως του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Χάγη, είχε προηγηθεί η πρόσφατη επίσκεψη του Ολλανδού ομολόγου του στην Αθήνα.