Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προειδοποιεί τις επιχειρήσεις να απεμπλακούν από τη Σιντζιάνγκ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τις επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται βαμβάκι από τη κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ η οποία συνδέεται με καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για «αυξημένους κινδύνους» και δυνητική παραβίαση των αμερικανικών νόμων.

«Δεδομένης της σοβαρότητας και της έκτασης αυτών των καταχρήσεων, οι επιχειρήσεις και τα άτομα που συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού, και σχετίζονται με την Σιντζιάνγκ διατρέχουν κίνδυνο παραβίασης των αμερικανικών νόμων» ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

We join five other U.S. government agencies in releasing an updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory in response to the PRC’s forced labor and intrusive surveillance. Businesses that remain engaged in Xinjiang run the risk of violating U.S. law. https://t.co/LzWLhWHDId

