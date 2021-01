Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Χαιρετίζουμε την επανέναρξη συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι συνομιλίες έχουν τη προοπτική να οδηγήσουν στον περιορισμό των περιφερειακών εντάσεων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρετίζουμε την είδηση ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι έτοιμες για διερευνητικές συνομιλίες σχετικά με θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης. Αυτές οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην χαλάρωση των εντάσεων στην περιοχή.» ήταν το σχόλιο του Στέητ Ντιπάρτμεντ.

“The United States supports all efforts to reduce tensions in the Eastern Mediterranean & we welcome reports that Greece & Turkey are ready for exploratory talks on maritime delimitation issues.These talks have the potential to contribute to an easing of regional” per @StateDept