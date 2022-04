Γαλλικές εκλογές: Σταθερό προβάδισμα Μακρόν με 28,1% έως 29,5%, έναντι 23,3% έως 24,4% της Λεπέν - Τι δείχνουν τα exit polls

Διαφορά μεγαλύτερη της αναμενόμενης πέτυχε ο Εμανουέλ Μακρόν έναντι της Μαρί Λεπέν στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, με τους δύο υποψηφίους για τον δεύτερο γύρο να προετοιμάζονται ήδη για την μάχη του δεύτερου γύρου.

Τα exit polls μετά το κλείσιμο της κάλπης δείχνουν ότι ο Μακρόν συγκεντρώνει μεταξύ 28,1 - 29,7%, ενώ η Λεπέν καταγράφει μεταξύ 23,3 - 24,7%. Η επίδοση του Μακρόν φαίνεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις. Καταστροφικά τα αποτελέσματα για την δεξιά, όπου η Βαλερί Πεκρές με μόλις 5% βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ενώ ακόμη χειρότερη είναι η επίδοση με την Αν Ινταλγκό, δήμαρχο Παρισίων, να συγκεντρώνει μόλις 2%.

Οι περισσότεροι από τους υποψήφιους που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στον δεύτερο γύρο ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στον Μακρόν, εκτός από τον ακροδεξιό Ερίκ Ζεμούρ, που τάσσεται υπέρ της Λεπέν.

Τι έδειξαν τα πρώτα exit polls

Σύμφωνα με την εταιρεία Ipsos, o απερχόμενος πρόεδρος συγκεντρώνει ποσοστό 28,1%. Στη δεύτερη θέση η Μαρίν Λεπέν που συγκεντρώνει 23,3% των ψήφων, ενώ τρίτος αναδεικνύεται ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν συγκεντρώνει 20,1%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού TF1 ο Μακρόν συγκεντρώνει το 28,6% των ψήφων έναντι 24,4 % της Λεπέν. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Μελανσόν με 20%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εφημερίδας «Le Monde» ο Μακρόν συγκεντρώνει το 28,1% των ψήφων έναντι 23,3% της Λεπέν. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Μελανσόν με 20,1%.

Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ Μακρόν Λεπέν αποδεικνύεται μεγαλύτερη απ ότι αναμενόταν, κρίνοντας από τις δημοσκοπήσεις που την έδιναν να έχει πέσει στη μία μονάδα.

France, Ipsos-Steria projection (8:16 PM CEST):



Presidential election (first round)



Macron (EC-RE): 28.5% (+4.5)

Le Pen (RN-ID): 23.3% (+2.3)

Mélenchon (LFI-LEFT): 20.3% (+0.7)

Zemmour (REC-NI): 7.0% (new)

…



+/- vs. 2017 result



