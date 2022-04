Γαλλικές εκλογές : Σταθερά πάνω από το 55% ο Μακρόν- Σε λίγες ώρες το κρίσιμο ντιμπέιτ

Ο Εμανουέλ Μακρόν ηγείται σταθερά με πάνω από 55% της Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα και με νέα δημοσκόπηση, που δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντιμπέιτ το οποίο πριν από πέντε χρόνια είχε στερήσει πάνω από 3 μονάδες την ακροδεξιά υποψήφια.

Σύμφωνα με τη νέα κυλιόμενη δημοσκόπηση της εταιρίας IFOP-FIDUCIAL για το Paris Match, το LCI και το SUD RADIO, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 και 20 Απριλίου, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να εξασφαλίζει το 55,5% και το ποσοστό αποχής στο δεύτερο γύρο να φτάνει το 26,5%.

Η Λεπέν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί μόνο να τα πάει καλύτερα σε σύγκριση με το ντιμπέιτ του 2017 οπότε απέτυχε παταγωδώς με τον Μακρόν να την βγάζει νοκ αουτ, αφού η τότε επίδοση της, όπως έδειξαν οι τότε δημοσκοπήσεις της στέρησαν πάνω από 3 μονάδες.

🇫🇷🗳️ Emmanuel #Macron and Marine #LePen will be facing off in a presidential debate at 9 PM Paris time tonight.



📲🔴 Follow the debate #live on FRANCE 24 @NRushwort tells you how it went last time the pair went head to head before the 2017 #election ⤵️ pic.twitter.com/CQPR5sOVg1