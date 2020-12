Μ. Τσαβούσογλου προς Ν. Δένδια: Σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους

Απευθυνόμενος μέσω Twitter στον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια,ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καλεί την Ελλάδα «να «σταματήσει να ζητεί βοήθεια από άλλους».

«Αγαπητέ Νίκο, μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

«Σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να βλάπτετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας με δίκαιο τρόπο, μιλώντας ευθέως, ειλικρινά και σοβαρά» προσθέτει ο κ. Τσαβούσογλου.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi