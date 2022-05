Σουηδία και Φινλανδία κατέθεσαν επισήμως αίτημα για ένταξη στo NATO

Η Φινλανδία και η Σουηδία κατέθεσαν σήμερα επισήμως αίτημα για την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ, ξεκινώντας τη διαδικασία για την ένταξή τους στη Συμμαχία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες.

Η παράδοση των επιστολών στα κεντρικά γραφεία της συμμαχίας στις Βρυξέλλες σηματοδοτεί την έναρξη μιας ενταξιακής διαδικασίας που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, αλλά που τελικά αναμένεται να οδηγήσει σε επέκταση του ΝΑΤΟ από 30 σε 32 μέλη, αναδιαμορφώνοντας την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ σε μια σύντομη τελετή κατά την οποία οι Σουηδοί και Φινλανδοί πρεσβευτές στη συμμαχία παρέδωσαν τις επιστολές αίτησής τους, ο καθένας σε έναν λευκό φάκελο με ανάγλυφη την εθνική τους σημαία.

"Χαιρετίζω θερμά τα αιτήματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είστε οι στενότεροι εταίροι μας και η ένταξή σας στο ΝΑΤΟ θα αυξήσει την κοινή μας ασφάλεια", δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

«Είναι καλή μέρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ. «Ευχαριστώ για την επίδοση των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δρόμο του», συνέχισε.

Η Σουηδία και η Φινλανδία ήταν και οι δύο ουδέτερες καθ' όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και η απόφασή τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης εδώ και δεκαετίες, αντανακλώντας μια σαρωτική αλλαγή της κοινής γνώμης μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Τουρκία εξέπληξε τους συμμάχους της τις τελευταίες ημέρες λέγοντας ότι είχε επιφυλάξεις σχετικά με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι τα ζητήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν.

Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι θέλει οι σκανδιναβικές χώρες να σταματήσουν την υποστήριξη στις κουρδικές μαχητικές ομάδες που βρίσκονται στο έδαφός τους και να άρουν τις απαγορεύσεις σε ορισμένες πωλήσεις όπλων στην Τουρκία.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για όλα τα ζητήματα και να καταλήξουμε γρήγορα σε συμπεράσματα», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας την ισχυρή υποστήριξη από όλους τους άλλους συμμάχους.

