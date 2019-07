Σουηδία: Συντριβή αεροσκάφους σε ποτάμι - 9 νεκροί

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη στη Σουηδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τουριστικό αεροπλάνο που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη σήμερα το μεσημέρι σε ποταμό της χώρας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδα The Sun και της Mirror το αεροσκάφος συνετρίβη σε ποταμό έξω από την περιοχή Ουμέα στη βόρεια Σουηδία. Τοπικά μέσα μεταδίδουν μαρτυρίες, βάσει των οποίων ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και είδαν το αεροπλάνο να πέφτει. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή.

Οι αρχές της Σουηδίας δήλωσαν ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το ομώνυμο αεροδρόμιο Ουμέα λίγο μετά τις 1.30μμ και τέθηκαν σε συναγερμό στις 2.12μμ, με τη συντριβή του αεροσκάφους στον ποταμό που βρίσκεται δυο χιλιόμετρα από το σημείο απογείωσης.

Το αεροσκάφος, ένα GippsAero GA8 Airvan, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ουμέα γύρω στις 13.30 τοπική ώρα. Σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο, που δημοσίευσε στον ιστότοπό της η εφημερίδα Aftonbladet, καταγράφεται η πτώση του αεροπλάνου.

«Οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Βαστερμπότεν (βορειοδυτικά) Γκαμπριέλα Μπάντλινγκ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Η De Telegraaf μεταδίδει ότι η κυκλοφορία στα τρένα έχει διακοπεί στην περιοχή, με ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν επίσης καταφθάσει, καθώς το αεροσκάφος φέρεται να είναι γεμάτο κηροζίνη.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

