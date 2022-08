Σουηδία: Ένας νεκρός και μία τραυματίας από πυρά σε εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη έφηβος

Ένας άνδρας που τραυματίστηκε σήμερα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε, στη νότια Σουηδία, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Από την επίθεση αυτήν τραυματίστηκε επίσης μία γυναίκα, η κατάσταση της οποίας κρίνεται σοβαρή.

Η αστυνομία ανέφερε εξάλλου ότι έχει συλληφθεί ένας έφηβος ως ύποπτος για την επίθεση. Οι αρχές θεωρούν ότι επρόκειτο για «μεμονωμένο περιστατικό» που σχετίζεται με «αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου» και έχουν αποκλείσει την περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα άτομο άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα.

