Σλοβενία: Πέντε νεκροί και έξι τραυματίες μετά την έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στη Σλοβενία, ενώ έξι εργάτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και η διεύθυνση της βιομηχανίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις εγκαταστάσεις του ομίλου Melamin, στο κέντρο της πόλης Κοτσέβιε, που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα.

«Μια δεξαμενή εξερράγη» τη στιγμή που εκφορτώνονταν χημικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανέφερε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Λέον Μπέχιν, μιλώντας επί τόπου σε δημοσιογράφους.

Αρχικά, η πυροσβεστική έκανε λόγο για «πολλούς αγνοούμενους».

«Δυστυχώς, οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν» είπε ο διευθυντής του εργοστασίου, Σρέκο Στέφανιτς. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που «δεν είχαν καμία πιθανότητα επιβίωσης», πρόσθεσε, εμφανώς σοκαρισμένος.

Ο Στέφανιτς διευκρίνισε ότι τα θύματα είναι ένας εργάτης του εργοστασίου και τέσσερις εξωτερικοί συνεργάτες.

Δύο από τους τραυματίες, που φέρουν σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη Λιουμπλιάνα. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε ο Στέφανιτς.

Ο διευθυντής του εργοστασίου απέδωσε την τραγωδία σε «ανθρώπινο λάθος», ωστόσο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επειδή η έρευνα των αρχών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους που ζουν κοντά στη βιομηχανία να μην βγουν από τα σπίτια τους και να κλείσουν ερμητικά τα παράθυρα, λόγω του φόβου τοξικών αναθυμιάσεων. Το απόγευμα ωστόσο ήραν τα προληπτικά μέτρα, αφού δεν διαπιστώθηκε καμία επίπτωση στο περιβάλλον αυτής της κοινότητας των 8.600 κατοίκων.

