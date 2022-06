Σκυλακάκης: Πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο το «Ελλάδα 2.0» για την οικονομία μας

«Το "Ελλάδα 2.0" είναι ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την εγχώρια οικονομία, ιδίως, σήμερα, που αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις από την πανδημία, τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση, τρεις εξωγενείς παράγοντες, που πλήττουν το σύνολο του πλανήτη» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, προσθέτοντας ότι η πράσινη μετάβαση είναι η καλύτερη οικονομική επένδυση που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.

Ήδη, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ενταχθεί έργα, ύψους άνω των 10,2 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα το δανειοδοτικό του πρόγραμμα παρέχει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, τη στιγμή που οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον πλανήτη αυξάνουν τα επιτόκια», υπογράμμισε.

Η σημασία του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την πράσινη μετάβαση και οι προκλήσεις που αναδεικνύουν τα ζητήματα ESG για τις επιχειρήσεις αναλύθηκαν από διακεκριμένους ομιλητές κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «The Future of Sustainable Finance», που διοργάνωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Μέγαρο Καρατζά.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι μετά την έναρξη του πολέμου έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, γι' αυτό και πρέπει συνολικά να ξαναδούμε όλες τις πολιτικές. «Έχουμε μια καινούρια πραγματικότητα που η Ευρώπη δεν έχει συζητήσει και δεν έχει επαρκώς συνειδητοποιήσει» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί την καλύτερη οικονομική επένδυση που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εκτίμησε πως η ανάπτυξη φέτος θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει ο προϋπολογισμός.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα αιχμηρή για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράσινη μετάβαση ήταν η συζήτηση που συντόνισε ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, τα θέματα ESG αναδεικνύουν τα επόμενα χρόνια πραγματικές ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

«Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να προσεγγίζονται ουσιαστικά και με ευρύτερη επιχειρηματική λογική, και να μην αντιμετωπίζονται διαδικαστικά ως μια τυπική υποχρέωση» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Εξήγησε ότι υπάρχει ένα τρίγωνο που προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και αποτελείται από την κλιματική αλλαγή, την διαθεσιμότητα ενέργειας σε προσιτή τιμή και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Το τρίγωνο έγινε πιο δύσκολο γιατί βιαστήκαμε, ενώ ήρθε και ο πόλεμος. Ο σχεδιασμός έγινε με κάποια δεδομένα που έχουν αλλάξει. Στις Βρυξέλλες αρχίζει αυτό το τρίγωνο να συζητείται πιο ενεργά, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα» δήλωσε ο κ. Παπαλεξόπουλος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω ESG κριτηρίων αποτελεί προτεραιότητα για τη MYTILINEOS υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Στάθηκε κριτικά στη στάση της ΕΕ αναφορικά με τη βιασύνη της για απανθρακοποίηση, χωρίς σωστή προετοιμασία, χωρίς να έχει συνεκτιμηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού, χωρίς απαραίτητες υποδομές, και χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, κάτι που έγινε αντιληπτό μόνο τώρα εξαιτίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τόνισε ωστόσο ότι τα ESG κριτήρια, εκτός από τον πυλώνα "E" που αφορά στο περιβάλλον σε συνάρτηση με την ενέργεια, υπάρχουν δυο ακόμα πυλώνες που παραμένουν σημαντικοί και η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη, εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να γίνει προτεραιότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς και των τραπεζών. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας πιστοποίησης για την απόδοση των εταιρειών βάσει των κριτηρίων ESG, ώστε η πληροφόρηση να μην είναι κατακερματισμένη και να διευκολύνεται η επενδυτική κοινότητα.

Επαίνεσε δε την πρωτοβουλία της Κομισιόν για την καταπολέμηση του greenwashing, τονίζοντας, ωστόσο, ότι οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα για να είναι αξιόπιστες.

Ο καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος (Queen Mary University of London, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων της ESMA) μίλησε για κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επόπτες και οι ασκούντες πολιτική σε θέματα ESG αναφορικά με την συμπεριφορά των θεσμικών επενδυτών.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην διχογνωμία που υπάρχει στην κοινότητα των επαγγελματιών και των ακαδημαϊκών, σχετικά με την αναγκαιότητα παρέμβασης των αρχών και των εποπτών στο πεδίο αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων. Σχετικά με αυτό αναφέρθηκε στην πρόσφατη καινοτόμο επιστημονική του έρευνα (Dissecting Climate Change Risks: Are they Reflected in Stock Prices) που αποδεικνύει για πρώτη φορά την αναγκαιότητα παρέμβασης των αρχών για την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Η έρευνα του αποδεικνύει ότι οι επενδυτές σε μετοχές που διαπραγματεύονται στα Αμερικάνικα χρηματιστήρια δεν λαμβάνουν υπόψη τους τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές, από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και από τις αποφάσεις σε επίπεδο διεθνών διασκέψεων για το κλίμα.

Οι επενδυτές ευαισθητοποιούνται μόνο όταν λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. Λόγω της σημασίας των αποτελεσμάτων αυτών, η συγκεκριμένη έρευνα του έχει παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA, ESMA), όπως και στην Ιταλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CONSOB), ενώ αναφέρεται και σε σχετική έκθεση του OECD.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής Σκιαδόπουλος συζήτησε τα μειονεκτήματα των ESG ratings, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να απεικονίσουν με ακρίβεια το πραγματικό προφίλ των εταιριών και των χαρτοφυλακίων των θεσμικών επενδυτών. Ανάμεσα στα άλλα, ένα μείζον πρόβλημα είναι και οι στρεβλώσεις που προκαλούν τα κίνητρα των οίκων που παρέχουν τις σχετικές αξιολογήσεις. Τα προβλήματα των ESG ratings αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της όποια σχετικής νομοθεσίες.

Τέλος, ο καθηγητής Σκιαδόπουλος αναφέρθηκε στις πρόσφατες εισηγήσεις (Μάϊου 2022) της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities Exchange Commission, SEC) για την αντιμετώπιση του greenwashing των θεσμικών επενδυτών και τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών. Ο καθ. Σκιαδόπουλος έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος σε κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου η όποια νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων να είναι αποτελεσματική.