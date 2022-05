Σκρέκας : Μονόδρομος να αναλάβει η ΕΕ δράση για τη στήριξη των πιο ευάλωτων απέναντι στις αυξήσεις

Την ανάγκη για συλλογική δράση της Ευρώπης για την στήριξη των ευάλωτων απέναντι στις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας κατά την άφιξη του στο έκτακτο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, σημείωσε:

«Ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία κλιμακώνεται με χιλιάδες νεκρούς, πολλούς αμάχους και μία τεράστια ενεργειακή κρίση που απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα στο συμβούλιο υπουργών ενέργειας θα μεταφέρω το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αλληλεγγύη απέναντι στον ουκρανικό λαό, για εξασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο αλλά και την υποχρέωση να αναλάβουμε συλλογική δράση για την στήριξη των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας »

