Σκοτώθηκε ρώσος στρατηγός στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τους Ουκρανούς

Ανώτερος ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε μάχες στο Χάρκοβο, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για τον στρατηγό Βιτάλι Γκερασίμοφ, ο οποίος, φέρεται να ήταν ο πρώτος υποδιοικητής του 41ου στρατού της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, συμμετείχε στον 2ο πόλεμο της Τσετσενίας, καθώς και στις ρωσικές επιχειρήσεις στη Συρία και είχε τιμηθεί με μετάλλιο για την «κατάληψη της Κριμαίας».

⚡️Ukraine kills Russian Major General Vitaly Gerasimov near Kharkiv, Ukraine’s Chief Directorate of Intelligence of the Defense Ministry said.



Gerasimov was a senior military official who participated in the second Chechen war and was awarded a medal for “capturing Crimea.”