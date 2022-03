Σκοτώθηκε από ελεύθερο Ουκρανό σκοπευτή ο Ρώσος υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι

Ο Ρώσος υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι επικεφαλής της 7ης Ρωσικής Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και αναπληρωτής διοικητής της 41ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από ελεύθερο Ουκρανό σκοπευτή, σύμφωνα με τον independent.

Το συμβάν έγινε 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, στις μάχες που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το θάνατό του επιβεβαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας ο οποίος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον ρωσικό λαό για την πρόοδο της εισβολής ανέφερε ότι σκοτώθηκε ένας στρατηγός χωρίς να τον κατονομάζει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο υποστράτηγος ήταν ένας έμπειρος αλεξιπτωτιστής ασκούσε το επάγγελμα σε αποστολές σε «εχθρικό έδαφος» και φέρεται να είχε παρασημοφορηθεί για τον ρόλο του στην προσάρτηση της Κριμαίας.

Ο Σεργκέι Τσίπιλεφ, βουλευτής της ομάδας Ρώσων βετεράνων της Combat Brotherhood, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με πολύ πόνο, μάθαμε την τραγική είδηση ​​του θανάτου του φίλου μας, υποστράτηγου Αντρέι Σουχοβέτσκι, στο έδαφος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του». Σε άλλη ανάρτησή του αναφέρει ότι ο επιβεβαιώθηκε και από άλλους φορείς ο θάνατός του.

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU.