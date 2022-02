Σκωτία: Θα ξεκινήσει τον εμβολιασμό των παιδιών από 5 έως 11 ετών

Την απόφαση να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών από 5 έως 11 ετών στη Σκοτία, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας Νίκολας Στέρτζον, η οποία συμφώνησε με τις συστάσεις Βρετανών συμβούλων για τα εμβόλια.

Η Κοινή Επιτροπή Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης συμβουλεύει και τα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου για την εκστρατεία εμβολιασμού και μέχρι στιγμής όλα έχουν ακολουθήσει τις συστάσεις της, σύμφωνα με το Reuters.

«Παρότι ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει δεχτεί τις συστάσεις τις Επιτροπής για εμβολιασμό των παιδιών από 5 ως 11 ετών. Θα δεχτούμε αυτή τη συμβουλή και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία παράδοσης των προμηθειών», ανέφερε στο Twitter η Στέρτζον.

