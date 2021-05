Ισραήλ: Σκηνικό τρόμου στη Γάζα- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη Λοντ

AP Images

Εκτός ελέγχου φαίνεται να οδεύει η κατάσταση στη Γάζα, με τη νύχτα της Τρίτης να αποτελεί ακόμη μια «σπίθα» στο σκηνικό κλιμάκωσης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου να επιβάλλει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Λοντ μετά τη βροχή «ρουκετών» της Χαμάς.

Τελευταία θύματα ήταν ένας άνδρας και ένα κορίτσι οι οποίοι σκοτώθηκαν σήμερα στην πόλη Λοντ καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, πιθανώς από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Το κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο άνδρας περίπου σαράντα ετών κηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε αν τα δύο θύματα ήταν γονιός και κόρη.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

Οι νέοι θάνατοι αυξάνουν σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ εξαιτίας των ρουκετών που εκτοξεύουν από το βράδυ της Δευτέρας ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως βρισκόταν στη διαδικασία εκτόξευσης «110 ρουκετών» εναντίον της μητρόπολης του Τελ Αβίβ και άλλων «100 ρουκετών» εναντίον της πόλης Μπερσέβα.

Από τη πλευρά του, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ισχυρότερη ένοπλη οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι ο στρατιωτικός του βραχίονας εκτόξευσε εκατό ρουκέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου, επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Λοντ (κεντρικά), σημείο «ταραχών» στις οποίες ενεπλάκησαν μέλη της αραβικής μειονότητας, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές» από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη, για τον οποίο συνελήφθη Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Όπως έγινε γνωστό, μια συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην εν λόγω πόλη, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων, ένας άντρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε η αστυνομία.

Twelve people wounded, two remain in serious condition as a result of violent clashes in Israeli city of #Lod - reports



▪️Israeli authorities declare state of emergency in city of Lod, site of riots#SputnikUpdates #Israel #Palestine #BreakingNews pic.twitter.com/HzBiZ1KuWe — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) May 11, 2021

Σειρά πληγμάτων γνωστοποίησε το αρχηγείο της ισραηλινής αστυνομίας

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέα σειρά πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησε ότι το αρχηγείο της αστυνομίας καταστράφηκε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως «έφεραν σε πέρας σειρά επιδρομών, πλήττοντας σπίτια που ανήκαν σε ανώτερα στελέχη» της Χαμάς.

«Τις τελευταίες ώρες» ο ισραηλινός στρατός «έπληξε μεγάλο αριθμό σημαντικών στόχων των τρομοκρατών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας» και «αυτή τη στιγμή, τα πλήγματα συνεχίζονται», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το γενικό επιτελείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων, πάνω από 1.050 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ από το ξέσπασμα των ταραχών τη Δευτέρα το απόγευμα, με 200 να προσγειώνονται μέσα στον θύλακα του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του στρατού Χιλντάι Ζιλμπερμαν δήλωσε ότι το σύστημα άμυνας Iron Dome είχε ποσοστό αναχαίτισης μεταξύ 85 και 90% των πυραύλων που κατευθύνονται προς κατοικημένες περιοχές.

ΟΗΕ: Ισραήλ και Χαμάς οδεύουν προς πόλεμο ευρείας κλίμακας

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς οδεύουν προς «έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας», προειδοποίησε απόψε ο ειδικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, καλώντας όλες τις πλευρές να βάλουν «αμέσως» τέλος στις συγκρούσεις μεταξύ τους.

«Σταματήστε αμέσως τα πυρά. Αυτή η κλιμάκωση οδεύει προς έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας. Οι επικεφαλής όλων των πλευρών πρέπει να δεσμευτούν για την αποκλιμάκωση. Ένας πόλεμος στη Γάζα θα ήταν καταστροφικός και αυτοί που θα πλήρωναν το τίμημα είναι οι απλοί άνθρωποι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νορβηγός διπλωμάτης