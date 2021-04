Σίρερ και Ανρί τα πρώτα μέλη του νέου Hall Of Fame της Premier League!

AP PHOTO

Τα σπουδαία πρωταθλήματα δεν κοιτούν απλώς το παρόν και το μέλλον τους. Οι καλύτερες λίγκες του κόσμου φροντίζουν να τιμούν και να θυμούνται το ένδοξο παρελθόν τους και στην Αγγλία είναι ειδικοί σε αυτό, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τον σεβασμό τους στο ποδόσφαιρο. Οι παρθενικές τιμές του Hall Of Fame της Premier League ανακοινώθηκαν την Μ. Δευτέρα (26/4), προσφέροντας αναμνήσεις και στιγμιότυπα από εκατοντάδες γκολ...

Οι Αλαν Σίρερ και Τιερί Ανρί είναι τα πρώτα μέλη του νέου Hall Of Fame και θα περιμένουν ως τον επόμενο μήνα για να μάθουν και τους υπόλοιπους έξι που θα συνθέσουν την «Τάξη» του 2021». Ο 50χρονος Αγγλος, παλαίμαχος επιθετικός των Μπλάκμπερν και Νιούκαστλ και ο 43χρονος Γάλλος, άλλοτε σταρ της Αρσεναλ, αναδείχθηκαν ομόφωνα μέλη, σε αντίθεση με τα άλλα έξι που θα τεθούν σε διαδικασία ψηφοφορίας από το κοινό.

Two 𝙡𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙨 of the #PL ✨



The football world reacts as @alanshearer and Thierry Henry become the inaugural inductees of the #PLHallOfFame ⚡️https://t.co/wKBSbPrs6o — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Η Premier League ανακοίνωσε το βράδυ της ίδιας ημέρας και τη λίστα των 23 υποψηφίων, για τους οποίους οι οπαδοί της Premier League θα μπορούν να ψηφίσουν είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της λίγκας είτε στην επίσημη εφαρμογή σε smartphones. Στη διάθεση του κοινού θα τεθούν ως τις 9 Μαΐου οι: Τόνι Ανταμς, Ντένις Μπέργκαμπ, Σολ Κάμπελ, Ιαν Ράιτ, Πατρίκ Βιεϊρά (Αρσεναλ), Ρόμπι Φαν Πέρσι (Αρσεναλ / Μάντσεστερ Γ.), Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ερίκ Καντονά, Αντι Κόουλ, Ρίο Φέρντιναντ, Ρόι Κιν, Πέτερ Σμάιχελ, Πολ Σκόουλς, Νεμάνια Βινιτις (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Στίβεν Τζέραρντ, Ρόμπι Φάουλερ, Μάικλ Οουεν (Λίβερπουλ), Ντιντιέ Ντρογκμπά, Τζον Τέρι, Φρανκ Λάμπαρντ, Ασλεϊ Κόουλ (Τσέλσι), Λες Φέρντιναντ (Νιούκαστλ) και Μάθιου Λε Τισιέ (Σαουθάμπτον).

Which 6️⃣ nominees will you pick?

⁣

🗳 Voting for the 2021 Nominees is now open: https://t.co/nKh6qq0Ekx

⁣#PLHallOfFame pic.twitter.com/iLS4gBYHl8 — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Ο Αλαν Σίρερ έλαβε την τιμή δίχως να περιμένει την κρίση των φιλάθλων, καθώς είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, με 260 γκολ σε 441 αγώνες. Τη σεζόν 1994 – 1995 κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο του με τη Μπλάκμπερν και από το 1996 ως το 2006, φορώντας τη φανέλα της Νιουκάστλ, ομάδας της γενέτειράς του, σκόραρε 148 φορές. Είναι ο μοναδικός παίκτης με 100+ γκολ με δύο συλλόγους και έχει τρεις τίτλους πρώτου σκόρερ της χρονιάς!

«Οταν βλέπεις πόσοι σπουδαίοι παίκτες έχουν αγωνιστεί και “λάμψει” σε αυτό το πρωτάθλημα, είναι προφανώς μεγάλη τιμή να είμαι από τους πρώτους στο Hall Of Fame», σχολίασε ο Σίρερ, εξηγώντας πως «το μόνο που ήθελα στη ζωή μου ήταν να παίξω ποδόσφαιρο. Ηταν το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας και, κυρίως, να κερδίσω και τρόπαια αλλά και να σκοράρω στο “St. James’ Park”, με την ασπρόμαυρη φανέλα και το Νο9 στην πλάτη».

If there was a ball and a goal, nothing could stop Alan Shearer



The ultimate centre-forward, @alanshearer scored with pace, power and incredible technique, netting a record 260 Premier League goals in his playing career



He is the first 2021 Inductee to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/ZcQIvINXa6 — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Ο Τιερί Ανρί θεωρείται ο καλύτερος ξένος που αγωνίστηκε στην Premier League. Η Αρσεναλ τον απέκτησε το 1999 από τη Γιουβέντους και ο φινετσάτος φορ στέφθηκε πρωταθλητής το 2002 και το 2004. Στο δεύτερο πρωτάθλημα, μάλιστα, ήταν ο ηγέτης των περίφημων «Invincibles» του κόουτς Αρσέν Βενγκέρ που κατέκτησαν αήττητοι την «κούπα»! Ο Γάλλος κέρδισε επίσης δύο Κύπελλα Αγγλίας και δύο Σούπερ Καπ, πέτυχε συνολικά 175 γκολ σε 258 αγώνες και αναδείχθηκε τέσσερις φορές (αριθμός ρεκόρ) πρώτος σκόρερ της σεζόν, πριν αποχωρήσει για τις Μπαρτσελόνα και Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς.

Composure, natural skill and rapid pace saw Thierry Henry redefine forward play



His outrageous strikes saw him win four Golden Boots, two Player of the Season awards and two Premier⁣ League titles



He is the second 2021 Inductee to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/rG89fkSizA — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

«Η είσοδός μου στο Hall Of Fame της Premier League μαζί με τον Σίρερ είναι κάτι ξεχωριστό», δήλωσε ο Ανρί. «Οσο μεγάλωνα, η αγωνία μου είναι να βρω παπούτσια για να παίξω και τώρα κάθομαι και συζητάμε για Hall Of Fame. Το μόνο που ήθελα στην καριέρα μου ήταν να παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ και να αγωνίζομαι για έναν σκοπό, γιατί αυτό είναι που θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί».