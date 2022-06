Σήμερα η απόφαση της Κομισιόν για το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η απόφαση για το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται αργότερα σήμερα Παρασκευή, μια μέρα μετά την επίσκεψη, του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ιταλού πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι, στο Κίεβο, οι οποίοι έστειλαν το μήνυμα πως «θέλουν την Ουκρανία στην ΕΕ».

Ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, Μάτι Μαασίκας, αναφέρθηκε στο «θετικό άγχος» του ενόψει της συνάντησης αργότερα σήμερα Παρασκευή, όπου ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να καταθέσουν μια πρώτη γνώμη ως προς την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Σήμερα, αναμένεται η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας. «Δεν μπορώ να μην θυμηθώ παρόμοια όμορφη καλοκαιρινή μέρα πριν από 25 χρόνια, όταν η Επιτροπή άνοιξε τον δρόμο για την ΕΕ στην Εσθονία. Το ίδιο θετικό άγχος, η ίδια αίσθηση ιστορίας στον αέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

