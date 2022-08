Σικάγο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική λεωφόρο στο Σικάγο των ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από ένα από τα πιο γνωστά LGBTQ μπαρ της πόλης.

«Μια μικρή ομάδα ανθρώπων ήταν στο δρόμο και ένα άγνωστο όχημα πέρασε με πολύ μεγάλη ταχύτητα τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους και αφήνοντας κάποιους νεκρούς. Η καρδιά μας είναι βαριά σήμερα το πρωί που συνέβη ένα τέτοιο τραγικό συμβάν. Και σε όσους έχασαν ένα αγαπημένο πρόσωπο ή φίλο, στεκόμαστε δίπλα σας», αναφέρουν στη σελίδα τους στο Facebook οι ιδιοκτήτης του Jeffery Pub.

Warning: Graphic video.



3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB