Ιερουσαλήμ: Σφοδρές συγκρούσεις Παλαιστινίων με Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας

Νέα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ κατά την ετήσια πορεία νεαρών Ισραηλινών προς την Παλιά Πόλη με την ευκαιρία της επετείου της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ», όταν Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των δυνάμεων της τάξης που είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό της πλατείας των Τζαμιών, τον τρίτο πιο ιερό χώρο του Ισλάμ που ονομάζεται από τους Εβραίους Όρος του Ναού.

H συγκεκριμένη μέρα σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος μετά τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 και κάθε χρόνο σχεδόν αποτελεί εστία συγκρούσεων ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Το Ισραήλ έχει ανακηρύξει την Ιερουσαλήμ «αιώνια και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του, ενώ οι Παλαιστίνιοι φιλοδοξούν να κάνουν τον ανατολικό τομέα πρωτεύουσα του κράτους το οποίο φιλοδοξούν να ιδρύσουν. Το ζήτημα της Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα πρόσκομμα στις ισραηλινο-παλαιστινιακές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε νεκρό σημείο.

Εν τω μεταξύ το γύρο του Twitter κάνει ένα βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο που οδηγεί Ισραηλινός να πέφτει πάνω σε Παλαιστινίους, ενώ εκείνοι τον λιντσάρουν.

Ανάρτηση για το εν λόγω βίντεο έκανε και το ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Ενας Εβραίος δραπετεύει λίγο πριν τον λιντσάρουν, αφού του επιτίθενται στο αυτοκίνητό του με πέτρες. Ενας αστυνομικός που βρέθηκε μπροστά σταμάτησε τον βίαιο όχλο», έγραψε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Στο περιστατικό έξω από τα τείχη της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ διακρίνεται μια ομάδα Παλαιστινίων να εκτοξεύει πέτρες κατά του αυτοκινήτου. Όταν έληξε το συμβάν ο οδηγός μ’ έναν αυτοσχέδιο επίδεσμο στο κεφάλι και κηλίδες αίματος στα ρούχα του στάθηκε δίπλα στο σαραβαλιασμένο όχημα δίπλα σ’ έναν αστυνομικό που τον φρουρούσε έχοντας τραβήξει πιστόλι. Ένας από τους επιτιθέμενους, που χτύπησε το αυτοκίνητο, είχε ήδη αποχωρήσει κουτσαίνοντας από το σημείο.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob. pic.twitter.com/OmkwkfGPQv