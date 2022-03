Σφοδρές μάχες έξω από το Κίεβο - Έκκληση για εκκένωση της Μαριούπολης

AP Newroom

Οι σφοδρές μάχες στα βορειοδυτικά του Κιέβου, της ουκρανικής πρωτεύουσας, συνεχίστηκαν και σήμερα και πιθανότατα περιλάμβαναν νέες συγκρούσεις γύρω από το αεροδρόμο του Χοστομέλ, ανέφερε η Βρετανία επικαλούμενη επικαιροποιημένη ενημέρωσης των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Οι μάχες διεξάγονται κοντά στο μπροστινό άκρο της ρωσικής φάλαγγας, στα περίχωρα της πόλης. Η φάλαγγα έχει σημειώσει μικρή ευδιάκριτη πρόοδο κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες», προστίθεται στην ενημέρωση αυτήν.

Παράλληλα, τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε μια κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, χτυπήθηκε το χωριό Μαρχαλίφκα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα νοτιοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, η Μαριούπολη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό και τα τρόφιμα τελειώνουν, όπως προειδοποίησε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, την ώρα που οι δυνάμεις που μάχονται τους Ρώσους δηλώνουν ότι χρειάζονται ενισχύσεις για να μην χάσουν τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης και του λιμανιού της.

Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο έκανε έκκληση για στρατιωτική βοήθεια αλλά και για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να μπορέσουν να φύγουν ορισμένοι από τους 400.000 κατοίκους. Εδώ και πέντε ημέρες η Μαριούπολη βομβαρδίζεται από τις ρωσικές δυνάμεις που την έχουν περικυκλώσει.

«Απλώς καταστρεφόμαστε», είπε ο δήμαρχος, περιγράφοντας τους βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία. «Θέλουν να σβήσουν τη Μαριούπολη και τους κατοίκους της από το πρόσωπο της γης», πρόσθεσε, σε αυτό το βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, με πολλές διακοπές.

Οι Ουκρανοί κρατούν τις γραμμές τους απέναντι στους Ρώσους αλλά χρειάζονται σημαντικές ενισχύσεις, είπε εξάλλου ο υπαρχηγός της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ, που ανήκει στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας. «Είναι η τελευταία πόλη που αποτρέπει τη δημιουργία ενός χερσαίου διαδρόμου από τη Ρωσία μέχρι την Κριμαία», ανέφερε σε ανάρτησή του στη επίσημη σελίδα της μονάδας στο Telegram, αναφέροντας μόνο την κωδική ονομασία του, Καλίνα. «Η Μαριούπολη δεν πρέπει να χαθεί», πρόσθεσε.

Ανοιχτή στον διάλογο για την κατάπαυση του πυρός, μόνο όμως εφόσον γίνουν αποδεκτά όλα τα ρωσικά αιτήματα, δηλώνει η Μόσχα. Όπως έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τόνισε ότι ελπίζει πως η Ουκρανία θα λάβει μια «λογική και εποικοδομητική» θέση κατά τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία παραχώρηση που θα ταπείνωνε τον λαό του.

Τελευταία ενημέρωση 21:43

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο θα επιβάλλονται στο εξής βαριές ποινές φυλάκισης σε όποιον δημοσιοποιεί «ψευδείς πληροφορίες» για τον στρατό, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το κείμενο αυτό, που εγκρίθηκε νωρίτερα από το κοινοβούλιο, προβλέπει επίσης ποινές κάθειρξης για όποιον ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 21:04

Ο πλανήτης γλίτωσε οριακά από μια πυρηνική καταστροφή κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη ρωσική επίθεση για την κατάληψη του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ και ζήτησε διαβεβαιώσεις από τη Μόσχα ότι μια αντίστοιχη επίθεση δεν θα ξαναγίνει.

Τελευταία ενημέρωση 20:41

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή Roskomnadzor, που είναι αρμόδια για το διαδίκτυο, διέταξε σήμερα τον αποκλεισμό του Facebook στη Ρωσία, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι «κάνει διακρίσεις» σε βάρος των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση 19:55

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform, αναφέροντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την συνομιλία του στο Twitter.

«Είχα για μια ακόμη φορά συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ευχαρίστησα την Τουρκία για τη συνεπή υποστήριξη της. Ενημέρωσα για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα, την πυρηνική τρομοκρατία εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρέπει να επιτύχουμε τον τερματισμό των εχθροπραξιών, #StopRussia» δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to 🇹🇷 for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Τελευταία ενημέρωση 19:42

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και αποδέχθηκε το αίτημά του να συνεργαστεί στενότερα με τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων στην Ουκρανία, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 19:36

«Aυτή η σύγκρουση απέχει πολύ από το να τελειώσει», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν στις Βρυξέλλες και τόνισε την ετοιμότητα για λήψη επιπλέον μέτρων εάν «ο Πούτιν δε σταματήσει».

Τελευταία ενημέρωση 18:52

Ανοιχτή στον διάλογο για την κατάπαυση του πυρός, μόνο όμως εφόσον γίνουν αποδεκτά όλα τα ρωσικά αιτήματα, δηλώνει η Μόσχα. Όπως έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τόνισε ότι ελπίζει πως η Ουκρανία θα λάβει μια «λογική και εποικοδομητική» θέση κατά τον επόμενο γύρο συνομιλιών. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία παραχώρηση που θα ταπείνωνε τον λαό του.

Τελευταία ενημέρωση 18:31

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) διέγραψε τον πρώην καγκελάριο και αρχηγό του από τον κατάλογο των «μεγάλων σοσιαλδημοκρατών», λόγω της στάσης του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και της άρνησής του να αποσυρθεί από τις θέσεις του στις κρατικές ρωσικές εταιρίες ενέργειας.

Τελευταία ενημέρωση 18:18

Μαίνονται οι μάχες κατά την ένατη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τον κλοιό να σφίγγει στο Κίεβο και τις άλλες μεγάλες πόλεις. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα μέτωπα.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/plOXiWOWvA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 4, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:54

Η Μαριούπολη δεν έχει νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εξαντλούνται τα τρόφιμα, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, η οποία σφυροκοπείται από τον ρωσικό στρατό τις τελευταίες 5 ημέρες.

Ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο απηύθυνε τηλεοπτική έκκληση για στρατιωτική βοήθεια και είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για την απομάκρυνση των πολιτών από τη νοτιοανατολική πόλη της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 17:53

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δε θα κάνει καμία παραχώρηση που θα μπορούσε να ταπεινώσει τον λαό του στον αγώνα του για εδαφική ακεραιότητα, δήλωσε σήμερα ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Ο ίδιος αναφερόμενος στο πώς διεξάγονται οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε ότι «η στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι σκληρή» και «είναι αυτονόητο ότι αν ήταν μαλακή δε θα επιτίθετο στην Ουκρανία, αλλά και η στάση του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Ουκρανίας και της Ουκρανίας γενικά είναι επίσης σκληρή, γι' αυτό και οι συνομιλίες θα είναι σκληρές, αλλά θα διεξάγονται».

Τελευταία ενημέρωση 17:35

Οι υπουργοί Εξωτερικών των G7 συμφώνησαν σήμερα να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία εάν η Μόσχα δεν σταματήσει να επιτίθεται στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Τελευταία ενημέρωση 17:25

«Η Ρωσία χρησιμοποίησε βόμβες διασποράς στον πόλεμο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Έχουμε δει τη χρήση βομβών διασποράς και έχουμε αναφορές για χρήση άλλων τύπων όπλων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Τελευταία ενημέρωση 17:19

Η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, στο περιθώριο της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, επαινώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα «ιστορικά» βήματα που έχει κάνει εναντίον της Ρωσίας.

«Είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που είναι ο πόλεμος της επιλογής του προέδρου Πούτιν: απρόκλητος, αδικαιολόγητος και ένας πόλεμος που έχει φρικτές συνέπειες για πραγματικούς ανθρώπους. Για μητέρες, πατέρες και παιδιά», είπε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Τελευταία ενημέρωση 17:11

Νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο όπως προέκυψε από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως έγινε γνωστό από την καγκελαρία. Παράλληλα, ο Σολτς κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες.

Τελευταία ενημέρωση 17:10

«Αυτός είναι ο πόλεμος του Πούτιν και ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και άλλων υπουργών Εξωτερικών για να συζητήσουν την κρίση της Ουκρανίας

Τελευταία ενημέρωση 17:04

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τα πάντα, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Τελευταία ενημέρωση 16:50

Η επίθεση σε πυρηνικό σταθμό είναι έγκλημα πολέμου, τονίζει σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία αναφερόμενη στην κατάληψη από τις ρωσικές δυνάμεις του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια .

Τελευταία ενημέρωση 16:13

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται και πρέπει να αποτραπεί μια κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα διατηρήσει ανοιχτό τον εναέριο χώρο της.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Τσαβούσογλου πρόσθεσε ότι Άγκυρα και Μόσχα βρίσκονται σε επαφή σε στρατιωτικό επίπεδο για να διασφαλίσουν ότι τουρκικά πλοία μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Τελευταία ενημέρωση 16:12

Το Μαυροβούνιο κήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο έναν Ρώσο διπλωμάτη για παραβιάσεις των διπλωματικών κανόνων και τον κάλεσε να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα στις επόμενες 72 ώρες, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

"Ο λόγος για αυτή την απόφαση είναι μια αξιολόγηση των ενεργειών του Ρώσου διπλωμάτη που αντιβαίνουν στη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις, η οποία έγινε από σχετικά ιδρύματα ασφαλείας στο Μαυροβούνιο", ανέφερε το υπουργείο χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση 16:12

Η ουκρανική φρεγάτα Hetman Sahaidachny που ήταν υπό επισκευή στο Μικολάιφ όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή βυθίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μετά από εντολή του διοικητή, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνέβη την πρώτη μέρα του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου. Το πλοίο ήταν ανίκανο, με διαλυμένα όπλα και βρισκόταν στο λιμάνι υπό επισκευή. Μετά τη νίκη, θα το ανεβάσουμε », δήλωσε ο Ουκρανός βουλευτής ο Oleksiy Honcharenko

Τελευταία ενημέρωση 16:11

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, προειδοποίησε ότι οι επόμενες μέρες στο πεδίο θα είναι χειρότερες με τις ρωσικές δυνάμεις να αναμένεται να φέρουν βαρύτερο οπλισμό, ενώ συνεχίζουν τις επιθέσεις τους σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του μετά από έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ περιέγραψε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως «τη χειρότερη στρατιωτική επίθεση στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες».

Τελευταία ενημέρωση 16:10

Τουλάχιστον 1,2 εκατ. άνθρωποι διέφυγαν από την Ουκρανία αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του ΟΗΕ.

Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (HCR) κατέγραφε ακριβώς 1.209.976 πρόσφυγες στον ιστότοπό της στις 13:00 ώρα Ελλάδας. Πρόκειται για περισσότερους από 171.000 σε σχέση με χθες, Πέμπτη.

Τελευταία ενημέρωση 16:07

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς δεν απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια κατάσταση «στην οποία το ΝΑΤΟ θα πρέπει να λάβει αποφάσεις προκειμένου να σταματήσει τον Πούτιν» και τάχθηκε υπέρ της ανάμιξης της Συμμαχίας στον πόλεμο της Ουκρανίας - υπό προϋποθέσεις.

Τελευταία ενημέρωση 16:06

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την ρωσική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Τελευταία ενημέρωση 16:00

Το Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας πως ό,τι συμβεί μετά στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του Κιέβου στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης ότι στις συνομιλίες δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία πάνω σε έγγραφα, αλλά η Μόσχα έχει ενημερώσει την ουκρανική πλευρά για το πώς βλέπει τη λύση στον πόλεμο.

Τελευταία ενημέρωση 15:59

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατήγγειλε σήμερα βιασμούς που διέπραξαν ρώσοι στρατιώτες σε ουκρανικές πόλεις. Ο Κουλέμπα δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του και το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει ανεξάρτητα την καταγγελία.

Τελευταία ενημέρωση 15:59

ΟΗΕ: 331 άμαχοι νεκροί και 675 τραυματίες στον πόλεμο στην Ουκρανία

Τελευταία ενημέρωση 15:54

Μεμονωμένοι Γερμανοί εξτρεμιστές έχουν φθάσει στην Ουκρανία, «προφανώς προκειμένου να λάβουν μέρος στις εκεί μάχες», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

«Οι υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν μέτρα, αλλά δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ επικαλούμενα κύκλους αυτών των υπηρεσιών, υπάρχουν τρία άτομα τα οποία είναι ήδη γνωστά, όπως ήταν γνωστό και ότι ήθελαν να πολεμήσουν για την Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 14:50

Ο Ρώσος υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι επικεφαλής της 7ης Ρωσικής Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και αναπληρωτής διοικητής της 41ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από ελεύθερο Ουκρανό σκοπευτή, σύμφωνα με τον independent.

Το συμβάν έγινε 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, στις μάχες που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση 14:45

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία απόφαση υπέρ της σύστασης διεθνούς επιτροπής έρευνας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε την απόφαση με μήνυμά του, τονίζοντας πως η χώρα του θα προσκομίσει στοιχεία και ντοκουμέντα για να χρησιμοποιηθούν στα διεθνή δικαστήρια. «Οι ρώσοι εγκληματίες πολέμου θα λογοδοτήσουν», ανέφερε ο ίδιος.

Τελευταία ενημέρωση 14:30

Με το μήνυμα «όχι στον πόλεμο» επέλεξαν οι δημοσιογράφοι του ρωσικού καναλιού Rain Tv να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μετά την απόφαση του ρωσού προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν να σταματήσει τη λειτουργία του σταθμού.

Την περασμένη Τρίτη η ρωσική γενική Eισαγγελία αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία του σταθμού, καθώς όπως ανέφερε μετέδιδε «ψευδείς ειδήσεις».

Τελευταία ενημέρωση 14:10

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε τους γείτονες της Ρωσίας «να μην κλιμακώσουν» την ένταση, επιβάλλοντας περισσότερους περιορισμούς στη Μόσχα.

Ο ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε κυβερνητική σύσκεψη την Παρασκευή, ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν κακές προθέσεις απέναντι στους γείτονες» της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι θα τους συμβούλευε να μην κλιμακώσουν την κατάσταση και να μην επιβάλλουν περισσότερους περιορισμούς.

«Εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε ο ίδιος.

Τελευταία ενημέρωση 13:35

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, έπειτα από επικοινωνία που είχε, όπως είπε, τη νύχτα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Σολτς επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναμιχθεί στις συγκρούσεις, τόνισε ωστόσο και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επίθεση σε έδαφος της Συμμαχίας.

Τελευταία ενημέρωση 13:30

Ρωσικά απόρρητα έγγραφα που ήλθαν στην κατοχή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και χρονολογούνται από τον Ιανουάριο (όταν ο Πούτιν επέμεινε ότι δεν είχε σχέδια εισβολής) καταδεικνύουν ότι η Ρωσία προετοιμαζόταν να εισβάλει στην Ουκρανία τουλάχιστον από τις 18 Ιανουαρίου με σκοπό να καταλάβει την Ουκρανία σε 15 ημέρες, δηλαδή μεταξύ 20 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου.

Τελευταία ενημέρωση 12:45

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει την επιτάχυνση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες και πρόσωπα, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η βρετανική κυβέρνηση δέχθηκε κριτική για υπερβολική καθυστέρηση στην εφαρμογή των κυρώσεων. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η επιβολή κυρώσεων σε τουλάχιστον 14 Ρώσους, συμπεριλαμβανομένου παγώματος περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν

Τελευταία ενημέρωση 12:28

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να ενισχυθούν οι δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας μετά τη ρωσική επίθεση εναντίον του μεγαλύτερου ουκρανικού πυρηνικού σταθμού.

«Μια άμεση ενίσχυση των κυρώσεων κατά του πυρηνικού κράτους τρομοκράτη είναι απαραίτητη», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του και κάλεσε επίσης τους Ρώσους να «βγουν στους δρόμους» για να σταματήσουν τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 12:37

Τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην ουκρανική πόλη-λιμάνι Μικολάιφ στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο κυβερνήτης της επαρχίας Βιτάλι Κιμ επεσήμανε ότι μαίνονται μάχες σε κάποιες περιοχές της πόλης. "Ας μην ταραζόμαστε", πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 11:05

Η Τσεχία θα αναπτύξει 400 στρατιώτες στη γειτονική Σλοβακία στο πλαίσιο των νατοϊκών σχεδιασμών για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε χθες η υπουργός Άμυνας Γιάνα Τσερνοσόβα.

Το ΝΑΤΟ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της συμμαχίας στις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά της Ευρώπης μετά την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η οποία συνορεύει με τη Σλοβακία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία.

Τελευταία ενημέρωση 11:04

Υπό τον ήχο σειρήνων συνεχίζεται η επιχείρηση αποχώρησης των 82 Ελλήνων με τα 21 οχήματά τους με την ονομασία «Νόστος 3» που ξεκίνησαν από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας και διανυκτέρευσαν στην πόλη Ούμαν. Για τρίτη μέρα, το ελληνικό κονβόι βρίσκεται στον δρόμο με προορισμό τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τελευταία ενημέρωση 11:02

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας λέει ότι η Μόσχα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο να περιβάλει το Κίεβο και να αποδυναμώσει την αντίσταση στους «αποκλεισμένους οικισμούς».

Τελευταία ενημέρωση 10:59

Σαράντα επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ρωσικό πλήγμα εναντίον δύο σχολείων και κατοικιών στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιφ χθες Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στις εικόνες που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η υπηρεσία διάσωσης της επαρχίας διακρίνεται καπνός να υψώνεται από τα κατεστραμμένα διαμερίσματα. Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στο έδαφος και οι διασώστες απομακρύνουν πτώματα.

Τελευταία ενημέρωση 10:58

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις σε άμαχο πληθυσμό και παρακολουθούμε τις αναφορές για επιθέσεις σε πυρηνικό σταθμό» ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματα για να εκκινήσει η διπλωματία.

«Οι σύμμαχοι έχουν εφαρμόσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν θέλουμε πόλεμο. To NATO δεν αποτελεί κομμάτι της διαμάχης, είμαστε συμμαχία αμύνης. Δεν θέλουμε καμία παρεξήγηση για τη δέσμευσή μας για προστασία όλων των συμμάχων και γι αυτό έχουμε ενισχύσει την παρουσία των δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα. Έχουμε δέσμευση και για ενίσχυση από τις ΗΠΑ» τόνισε ο Στόλτενμπεργκ λίγο πριν εισέλθει στην έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Τελευταία ενημέρωση 10:56

Ο Καναδάς επιθυμεί το ΝΑΤΟ να συζητήσει όλα τα σενάρια για να απομονωθεί η Ρωσία, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μέλανι Τζολί όταν ρωτήθηκε αν η Συμμαχία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Προσερχόμενη στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η Τζολί επεσήμανε ότι η κόκκινη γραμμή της Συμμαχίας είναι να μην προκαλέσει μια διεθνή σύρραξη.

Τελευταία ενημέρωση 10:37

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε με σημερινό μήνυμά του στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία για τη ρητορική που χρησιμοποιούσε και τον στρατιωτικό της σχεδιασμό εναντίον της Ρωσίας. «Υπήρξαν πέντε διαδοχικά κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, κάθε φορά η ρητορική, ο στρατιωτικός σχεδιασμός και οι ασκήσεις αυτής της συμμαχίας στρέφονταν όλο και περισσότερο εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέρει.

FM #Lavrov: <...> There were five consecutive waves of @NATO expansion. Moreover, each time the rhetoric, military planning and exercises of this alliance became increasingly directed against the Russian Federation.



https://t.co/cvgtv134DD pic.twitter.com/1lfYJtl6ah — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 4, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:35

Η Βρετανία θα κατασχέσει τις περιουσίες των Ρώσων ολιγαρχών, μόλις υπάρξει η νομική βάση ώστε να μπορεί καταστεί εφικτό είπε ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντόμινικ Ρένι Ράαμπ

Τελευταία ενημέρωση 10:20

Η Τσεχία θα αναπτύξει 400 στρατιώτες στη γειτονική Σλοβακία στο πλαίσιο των νατοϊκών σχεδιασμών για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε χθες η υπουργός Άμυνας Γιάνα Τσερνοσόβα.

Το ΝΑΤΟ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της συμμαχίας στις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά της Ευρώπης μετά την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η οποία συνορεύει με τη Σλοβακία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία.

Τελευταία ενημέρωση 10:15

Η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα νόμο ο οποίος προβλέπει βαριές ποινές κάθειρξης και πρόστιμα για οποιονδήποτε δημοσιεύει "ψευδείς" ειδήσεις για τις ένοπλες δυνάμεις εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία των ρωσικών δυνάμεων.

Αυτή η τροπολογία σε νόμο, που υιοθετήθηκε σήμερα από τη Δούμα κατά την τρίτη και τελευταία ανάγνωση, προβλέπει βαριά πρόστιμα και ποινές έως και 15 ετών κάθειρξη για αυτούς που σκοπίμως μεταδίδουν "fake news" για τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν σοβαρό αντίκτυπο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κάτω βουλής.

Τελευταία ενημέρωση 10:00

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες είναι «σοκαρισμένος» για τον ρατσισμό που υφίστανται άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν για να σωθούν από τον πόλεμο στην Ουκρανία στα σύνορα, τόνισε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπός του.

«Έχουμε δει ορισμένα δημοσιεύματα για, βασικά, απροκάλυπτο ρατσισμό», τόνισε ο εκπρόσωπός του, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Τελευταία ενημέρωση 09:45

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει σθεναρή στάση, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσων Κλεμάν Μπον, προσθέτοντας ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να αποτιμηθούν οι συνέπειες της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, εκείνο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Μπορεί να δει κάποιος ότι οι επιθέσεις εντείνονται, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και σοβαρό», δήλωσε ο Μπον σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συμβούλιο των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της ΕΕ στην Αρλ της νότιας Γαλλίας.

Τελευταία ενημέρωση 09:30

Τρεις φορές επέζησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι από απόπειρες δολοφονίας που φέρεται να έγιναν εναντίον του τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το περιοδικό Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο διαφορετικές ομάδες επιχείρησαν να σκοτώσουν τον ρώσο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως αναφέρει πρόκειται για την ομάδα Wagner που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο για τέτοιου είδους μυστικές αποστολές αλλά και από ομάδα τσετσένων ανδρών των ειδικών δυνάμεων.

Τελευταία ενημέρωση 09:00

Ο εθνικός φορέας τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας απαγόρευσε τη μετάδοση στη χώρα της εκπομπής της ρωσικής υπηρεσίας του BBC και του Radio Liberty καθώς και την πρόσβαση στο μέσο ενημέρωσης Meduza, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα κατηγόρησε χθες Πέμπτη το BBC ότι χρησιμοποιείται για να υπονομευθεί η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια της Ρωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 08:46

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε τις «ανεύθυνες ενέργειες» του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που «απειλούν την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης», μετά τον βομβαρδισμό ρωσικών στρατευμάτων που προκάλεσε πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία.

Έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κ. Τζόνσον έκανε γνωστό ότι πρόκειται να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσα «στις επόμενες ώρες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση 08:11

Ο εθνικός φορέας τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας απαγόρευσε τη μετάδοση στη χώρα της εκπομπής της ρωσικής υπηρεσίας του BBC και του Radio Liberty καθώς και την πρόσβαση στο μέσο ενημέρωσης Meduza, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.