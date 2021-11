Σερβία: Δύο νεκροί από εκρήξεις σε εργοστάσιο παραγωγής ρουκετών αντιχαλαζικής προστασίας

Δύο εργαζόμενοι νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός των εκρήξεων που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε εργοστάσιο πυρομαχικών, 15 χιλιόμετρα έξω από το Βελιγράδι. Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές οι εκρήξεις συνέβησαν στο τμήμα παραγωγής ρουκετών αντιχαλαζικής προστασίας και συγκεκριμένα στην αποθήκη όπου φυλάσσονταν 500 ρουκέτες και οι οποίες περιείχαν συνολικά 30 κιλά εύφλεκτης ύλης.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι είχε προηγηθεί πυρκαγιά στην αποθήκη η οποία γρήγορα επεκτάθηκε στο σημείο όπου φυλάσσονταν οι ρουκέτες και προκλήθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις. Εκείνη την στιγμή στον χώρο του εργοστασίου βρισκόταν 40 εργαζόμενοι. Όλες οι οικίες πλησίον του εργοστασίου έχουν εκκενωθεί ωστόσο οι αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Στο ίδιο εργοστάσιο είχε σημειωθεί έκρηξη και το 2008 και είχαν τραυματιστεί δύο εργαζόμενοι.

