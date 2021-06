Η τελευταία χθεσινή συνεδρίαση του Μαΐου, με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση του τζίρου κάτω από το μισό της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας του μήνα λόγω κυρίως των αργιών σε Wall Street και Λονδίνο, έδωσε ένα καλό κλείσιμο πάνω από τις 892 μονάδες , με τον τραπεζικό δείκτη να οδηγεί την αγορά με δεύτερο συνεχόμενο κλείσιμο πάνω από τις 539 μονάδες.

Με τις αναταράξεις στις τράπεζες κυρίως λόγω των ΑΜΚ των Πειραιώς και Αlpha που επιβάρυναν την εικόνα του κλαδικού δείκτη ( -10,16%) , ο Μάιος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο -1,73% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη , διατηρώντας πάντως τα τεχνικά «κεκτημένα» πέριξ των 900 μονάδων.

Με ανοικτά μέτωπα στο πεδίο των επιχειρηματικών εξελίξεων αλλά και της πορείας της πανδημίας , έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την «μεγάλη εικόνα» του επόμενου διαστήματος με το ερώτημα « Sell in May and go away “ ή θερμό καλοκαίρι; να παραμένει κυρίαρχο.

Η μείωση του spread μεταξύ των αποδόσεων ελληνικών και γερμανικών ομολόγων κάτω από τις 100 μονάδες στα επίπεδα του 2008, η εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, οι εισροές κεφαλαίων σε επιλεγμένες εταιρείες εκ μέρους ξένων επενδυτών, οι αυξημένες καταθέσεις το τελευταίο 15 μηνο σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των επενδυτών και των αυξήσεων κεφαλαίου κυρίως των τραπεζών, αποτελούν σημαντικά συστατικά της πορείας της αγοράς το καλοκαίρι που έρχεται.

Δυο φορές τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο η ανησυχία των επενδυτών μεταφράστηκε στην άνοδο των αποδόσεων των κυβερνητικών ομολόγων με μόνο τρεις χώρες να έχουν ακόμα αρνητικές αποδόσεις , το yield του ελληνικού ομολόγου εντός του Μαΐου έφτασε το 1,12%, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 0,822% με το αντίστοιχο ιταλικό στο 0,913%.

Είναι αληθές ότι η επιλεξιμότητα των ελληνικών τίτλων στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωση PEPP της ΕΚΤ έχει βοηθήσει στο να κρατηθούν οι ελληνικές αποδόσεις σε χαμηλά επίπεδα, αλλά η διαχείριση του χρέους, η μέση διάρκειά του και τα ταμειακά διαθέσιμα προσφέρουν στήριξη στην αγορά. Οι επενδυτές αξιολογούν χαμηλά τον κίνδυνο της χώρας θεωρώντας «ασφαλή» την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους.

To γεγονός ότι μεγάλοι διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι εκτιμούν στην μετα –covid εποχή ότι θα υπάρξει σημαντική τόνωση της παγκόσμιας ζήτησης, τους οδηγεί στην δημιουργία κινήσεων με στόχο την επόμενη ημέρα. Μια τέτοια κίνηση αποτυπώθηκε με την εξαγορά εκ μέρους της Μοndelez της Chipita, ένα deal της τάξης των 2 δις $, παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την μόχλευσή της προκειμένου να τη χρηματοδοτήσει.

Πολύ μικρότερου μεγέθους, αλλά ενδεικτικό του πως βλέπουν οι επενδυτές τις προοπτικές ελληνικών εταιρειών και στην προκείμενη περίπτωση την ανάπτυξη του e-commerce, ήταν και η εξαγορά της Cardlink του Ομίλου Infoquest εκ μέρους των Γάλλων της Worldline.

Επιπροσθέτως σε ένα περιβάλλον που βρίσκεται εν αναμονή των εισροών μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», οι εισηγμένες επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν στο δύσκολο μνημονιακό δεκαετές οικονομικό τούνελ, έχουν ανοιχτό πεδίο εφαρμογής επενδυτικών πλάνων παρά τους απαιτητικούς αριθμοδείκτες του 2020 και με την ελπίδα της διατηρησιμότητας ενός σχετικά υψηλού μέσου ρυθμού αύξησης κερδών τα επόμενα χρόνια.

Άλλωστε σε σύγκριση με τις αποτιμήσεις των διεθνών ομοειδών εταιρειών που βρίσκονται ιδιαίτερα υψηλά, υπάρχει περιθώριο για τις ελληνικές εισηγμένες να κοιτάζουν προς τα πάνω.

Στον τραπεζικό τομέα τον Απρίλιο του 2021, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 17,3% από 16,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 4.271 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.980 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank, ενδιαφέρουν παρουσιάζει, όχι μόνο η αντίδραση της μετοχής στο ταμπλό από τα χαμηλά των 0,8680 ευρώ της 21ης Μαΐου αλλά και οι ενδείξεις ότι εκτός από τους επενδυτές που έχουν ήδη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και λόγω του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αύξησης, υπάρχει θερμό ενδιαφέρον και από άλλα ξένα funds που «εποφθαλμιούν» την συμμετοχή στην τράπεζα.

Η ανάλυση αυτών των ενδείξεων για το επόμενο διάστημα, δεν σημαίνει ότι η πορεία της αγοράς δεν θα συνοδεύεται από ενδιάμεσες διορθώσεις τιμών, οι οποίες κυρίως σε μια μεσοπρόθεσμη τάση που έχει μεταβληθεί σε ανοδική, την επιβεβαιώνουν ανατροφοδοτώντας την.

Στο ημερήσιο, ο γενικός δείκτης κινείται από τα χαμηλά του Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς ( 726,02 ευρώ) πάνω στην ανοδική γραμμή τάσης R10, που ορίζει την μεσοπρόθεσμη τάση. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει για την πορεία του ΓΔ ο απλός κινητός μέσος των 20 ημερών όπως επισημαίνεται στο γράφημα.

Ο δείκτης έκλεισε χτες πάνω από αυτόν για πρώτη φορά από τις 18 Μαΐου και κινείται προς τα τοπικά υψηλά των 919,21 μονάδες, η υπέρβαση των οποίων θα απελευθερώσει τον δείκτη προς τα υψηλά των 949,2 μονάδων που αποτελούν τα υψηλά του 2020 αλλά και των τελευταίων εξήμιση ετών. ΟΙ 868μονάδες και η γραμμή τάσης R10 λειτουργούν ως ισχυρές στηρίξεις στο ενδεχόμενο διόρθωσης.