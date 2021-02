Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό - Λήξη συναγερμού για τσουνάμι

Ο σεισμός, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό, οδήγησε πολλές χώρες να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην περιοχή. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι η απειλή θεωρείται λήξασα και το παλιρροϊκό κύμα που δημιουργήθηκε δεν ξεπέρασε πουθενά τα 30 εκατοστά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι, που εδρεύει στη Χαβάη, ανακοίνωσε αργά απόψε ότι «με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, η απειλή για τσουνάμι λόγω του σεισμού αυτού έχει πλέον παρέλθει».

Κατά τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν τοπικά κύματα ύψους έως και 30 εκατοστών.

Ο σεισμός, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του αρχιπελάγους των νησιών της Πίστης και περίπου 430 χιλιομέτρων από το Βανουάτου, οδήγησε τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία να σημάνουν συναγερμό.

There has just been a magnitude 7-8 earthquake near New Caledonia in the western Pacific where the Australian Plate is colliding with and subducting beneath the Pacific Plate. It was preceded by a couple of M6 foreshocks <30 mins before. A tsunami warning is currently active. pic.twitter.com/vQDU7UTD6P